Kleinkinder nach Feuer in Lebensgefahr: Eltern nicht schuld

Die 14-jährige Tochter passte zur Zeit des Feuers auf ihre kleinen Geschwister auf.

Nach dem dramatischen Brand in einer Wohnung in einem Gemeindebau in Ottakring am Montag schweben ein Bub (2) und seine dreijährige Schwester weiterhin in Lebensgefahr. Sie waren gemeinsam mit ihrer größeren Schwester (14) - diese passte auf die Kleinkinder auf - in der Wohnung, als der Akku des Handstaubsaugers in Flammen aufging.

Die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt nicht dabei. Die Polizei stellte unterdessen klar, dass eine Verletzung der Aufsichtspflicht nicht im Raum stehe. "Somit gibt es keine Ermittlungen gegen die Eltern", sagte ein Sprecher. Auch die 14-jährige Schwester der Kleinkinder befindet sich noch mit leichten Verletzungen in einem Spital.

Sie hatte, wie bereits erwähnt, auf ihre Geschwister aufgepasst und sogar noch versucht, das Feuer zu löschen.

Kinder erlitten Herz-Kreislauf-Stillstand

Die Einsatzkräfte waren gegen 16.45 Uhr in die Effingergasse gerufen worden. Nachdem Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien in die stark verrauchte Wohnung gelangt waren, durchsuchte ein Atemschutztrupp noch während der Vorbereitung der Löschleitung die Räumlichkeiten. Dabei fanden die Feuerwehrleute die zwei reglosen Kleinkinder in einem Zimmer liegend vor.

Die Kinder wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht und in einem rauchfreien Bereich reanimiert. Beide hatten einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.