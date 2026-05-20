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Weinfestival Thermenregion 2026
© Andreas Biba

Top-Winzer in Baden

Weinfestival Thermenregion: 5 Tage Lifestyle & Genuss

20.05.26, 12:30
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Das Weinfestival Thermenregion 2026 ist ein Pflichttermin für alle, die Wein, Stil und stimmungsvolle Momente erleben möchten.  

Von 21. bis 25. Mai wird Baden wieder zum Mekka für Weinliebhaber: Fünf Tage lang lädt das "Weinfestival Thermenregion" Besucher zum Schlemmen, Probieren und Staunen ein. Ob Zierfandler, Rotgipfler, St. Laurent oder Pinot Noir - zu erleben gibt es die Stars der Region im direkten Vergleich. Ein besonderes Highlight wartet am 23. Mai mit "Wein im Park", wenn heimische Winzer ihre besten Weine auf der traumhaften Summerlounge-Terrasse des Casino Baden präsentieren.

Weinfestival Thermenregion 2026

Uschi Winter (CCB Baden, Uli List (Bestlist Immobilien & Stadtmarketing Baden), Oliver Pusswald (Veranstalter) und Carmen Jeitler-Cincelli (Bürgermeisterin der Stadt Baden).

© Andreas Biba
 

Insgesamt stellen 30 Winzer ihre edelsten Tropfen vor, darunter die Sortensieger 2026, gekürt aus mehr als 700 Einreichungen. Kulinarische Partner wie "So schmeckt Niederösterreich" sorgen mit regionalen Schmankerln für den perfekten Genussmoment. Weinliebhaber können die prämierten Weine direkt an der Sortensieger-Bar verkosten und so die Thermenregion hautnah erleben. 

Neben den klassischen Weinverkostungen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Seminare wie "Thermenregion DAC Basics" vermitteln Einsteigern wertvolles Weinwissen, während Afterwork Winetastings und die Sparkling Night im STARKL Loft urbanes Flair und prickelnde Eleganz gekonnt miteinander vereinen. Dabei sorgen DJs in traumhaften Locations für Wohlfühl-Atmosphäre, genau richtig für Genießer jeden Alters.

Das Programm im Überblick

  • 21. Mai: Weinseminar Thermenregion DAC Basics | At the Park Hotel, Baden
  • 21. Mai: Afterwork Winetasting | Wolke 7 Beachclub, Oberwaltersdorf
  • 21. Mai: Cars, Kitchen & Wine | Autohaus Brammen & rosso:design Küchenstudio
  • 22. Mai: Sparkling Night | Starkl LOFT, Pfaffstätten
  • 23. Mai: Wein im Park mit Sortensieger Prämierung und "So schmeckt NÖ" | Summerlounge - Casino, Baden
  • 24. Mai: Weingüter-Programm: Zu Gast bei unseren Betrieben | diverse Weingüter
  • 24. Mai: GenussTour Thermenregion mit dem Oldtimerbus | 5 Stationen
  • 25. Mai: Prickelndes Winzer*innen-Sekt Frühstück | Freigut Thallern, Gumpoldskirchen  

Alle Infos und Tickets gibt es auf www.weinfestival.at.

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