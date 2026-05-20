Weinfestival Thermenregion: 5 Tage Lifestyle & Genuss

Das Weinfestival Thermenregion 2026 ist ein Pflichttermin für alle, die Wein, Stil und stimmungsvolle Momente erleben möchten.

Von 21. bis 25. Mai wird Baden wieder zum Mekka für Weinliebhaber: Fünf Tage lang lädt das "Weinfestival Thermenregion" Besucher zum Schlemmen, Probieren und Staunen ein. Ob Zierfandler, Rotgipfler, St. Laurent oder Pinot Noir - zu erleben gibt es die Stars der Region im direkten Vergleich. Ein besonderes Highlight wartet am 23. Mai mit "Wein im Park", wenn heimische Winzer ihre besten Weine auf der traumhaften Summerlounge-Terrasse des Casino Baden präsentieren.

Uschi Winter (CCB Baden, Uli List (Bestlist Immobilien & Stadtmarketing Baden), Oliver Pusswald (Veranstalter) und Carmen Jeitler-Cincelli (Bürgermeisterin der Stadt Baden). © Andreas Biba

Insgesamt stellen 30 Winzer ihre edelsten Tropfen vor, darunter die Sortensieger 2026, gekürt aus mehr als 700 Einreichungen. Kulinarische Partner wie "So schmeckt Niederösterreich" sorgen mit regionalen Schmankerln für den perfekten Genussmoment. Weinliebhaber können die prämierten Weine direkt an der Sortensieger-Bar verkosten und so die Thermenregion hautnah erleben.

Neben den klassischen Weinverkostungen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Seminare wie "Thermenregion DAC Basics" vermitteln Einsteigern wertvolles Weinwissen, während Afterwork Winetastings und die Sparkling Night im STARKL Loft urbanes Flair und prickelnde Eleganz gekonnt miteinander vereinen. Dabei sorgen DJs in traumhaften Locations für Wohlfühl-Atmosphäre, genau richtig für Genießer jeden Alters.

Das Programm im Überblick

21. Mai: Weinseminar Thermenregion DAC Basics | At the Park Hotel, Baden

21. Mai: Afterwork Winetasting | Wolke 7 Beachclub, Oberwaltersdorf

21. Mai: Cars, Kitchen & Wine | Autohaus Brammen & rosso:design Küchenstudio

22. Mai: Sparkling Night | Starkl LOFT, Pfaffstätten

23. Mai: Wein im Park mit Sortensieger Prämierung und "So schmeckt NÖ" | Summerlounge - Casino, Baden

24. Mai: Weingüter-Programm: Zu Gast bei unseren Betrieben | diverse Weingüter

24. Mai: GenussTour Thermenregion mit dem Oldtimerbus | 5 Stationen

25. Mai: Prickelndes Winzer*innen-Sekt Frühstück | Freigut Thallern, Gumpoldskirchen

Alle Infos und Tickets gibt es auf www.weinfestival.at.