ESC-Hammer: So stimmte Österreich ab

Heimischer Vertreter Cosmó erhielt Punkte aus Luxemburg und Deutschland

Auch Österreichs Zuschauerinnen und Zuschauer haben beim 70. Eurovision Song Contest die spätere Gewinnerin Dara aus Bulgarien auf Platz 1 gewählt - das geht aus den Detailergebnissen hervor, die in der Nacht nach dem Wiener ESC von der Rundfunkunion (EBU) veröffentlicht wurden.

12 Punkte für Bulgarien

Cosmó wiederum erhielt einen Jurypunkt von Luxemburg sowie fünf Publikumspunkte aus Deutschland.

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Die Mitglieder der österreichischen Fachjury, bestehend aus Musikmanagerin Tina Ruprechter, die Sängerinnen Nastja Zahour und Lena Schaur, die Künstler Lukas Perman und Jakob Stiedl, Influencerin Illja Hollweg sowie der Künstleragent Michael Bencsics, hatten ihre Höchstpunktzahl hingegen an Polen vergeben.

Die Stimmen von Fachjury und Zuschauern werden 50:50 gewichtet.