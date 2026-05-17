Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
e86248c4-d230-46e3-b96f-3dd482e480b9.jpg

Song Contest

ESC-Hammer: So stimmte Österreich ab

17.05.26, 11:04
Teilen

Heimischer Vertreter Cosmó erhielt Punkte aus Luxemburg und Deutschland 

Auch Österreichs Zuschauerinnen und Zuschauer haben beim 70. Eurovision Song Contest die spätere Gewinnerin Dara aus Bulgarien auf Platz 1 gewählt - das geht aus den Detailergebnissen hervor, die in der Nacht nach dem Wiener ESC von der Rundfunkunion (EBU) veröffentlicht wurden.

12 Punkte für Bulgarien

Cosmó wiederum erhielt einen Jurypunkt von Luxemburg sowie fünf Publikumspunkte aus Deutschland.

Punkte
© APA

Die Mitglieder der österreichischen Fachjury, bestehend aus Musikmanagerin Tina Ruprechter, die Sängerinnen Nastja Zahour und Lena Schaur, die Künstler Lukas Perman und Jakob Stiedl, Influencerin Illja Hollweg sowie der Künstleragent Michael Bencsics, hatten ihre Höchstpunktzahl hingegen an Polen vergeben.

Die Stimmen von Fachjury und Zuschauern werden 50:50 gewichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen