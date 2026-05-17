Robotik‑Weltelite: Grafenegg‑Kids erobern Kanada

Die jungen Tüftler der NMS Grafenegg haben sich erfolgreich für den "International Canada Robotic Cup" in Toronto qualifiziert, wo sie gegen die stärksten Nachwuchs-Teams der Welt antreten.

Acht Schüler aus dem Bezirk Krems verbringen ihre Wochenenden nicht im Freibad, sondern im Schulgebäude - und das freiwillig. Nun hat sich das Team namens "Let’s Robot" für einen der härtesten Robotik-Bewerbe der Welt qualifiziert. 100 Mannschaften aus allen Kontinenten werden Mitte Juni in Kanada gegeneinander antreten - und die Grafenegger sind mittendrin im Geschehen.

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Der Weg dorthin begann mit einem simplen Lego-Roboter. Was damals als Bastelprojekt startete, ist heute Hightech-Arbeit vom Feinsten: Die Jugendlichen bauten einen Roboter, der auf einem Spielfeld so groß wie ein Billardtisch Sperren öffnet, Gegenstände greift und Aufgaben in Sekunden erledigt. Alles läuft vollautomatisch - der Roboter wird nur gestartet, den Rest erledigt er selbst. Das Erfolgsteam sicherte sich bereits zweimal in Folge den Staatsmeistertitel im "Robot Game".

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Die NMS Grafenegg zählt mittlerweile zur absoluten Spitze der Nachwuchsrobotik. Kein anderes österreichisches Team war in den vergangenen drei Jahren durchgehend bei internationalen Bewerben vertreten. Nach Stationen in Houston (USA) und Griechenland führt sie der Weg nun nach Toronto.