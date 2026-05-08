Warum 2026 ein heftiges Wespenjahr werden könnte

Die Wespen-Saison hat heuer ungewöhnlich früh begonnen und genau das könnte ein Hinweis auf einen besonders intensiven Sommer sein.

Kaum wird es draußen wärmer, sind sie plötzlich wieder überall: Wespen. Während viele sich gerade noch über blühende Gärten, Hummeln und Bienen freuen, beginnt im Hintergrund bereits die nächste Saison der wohl unbeliebtesten Sommergäste.

Wespen sind 2026 ungewöhnlich früh unterwegs

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Expert:innen beobachten bereits jetzt, dass Wespen heuer früher aktiv sind als gewöhnlich. Der Grund dafür liegt vor allem am Wetter: warm, trocken und relativ stabil. Und genau diese Bedingungen lieben Wespen. Denn aktuell befinden sich die Tiere in einer entscheidenden Phase: Die Königinnen bauen neue Nester auf und kümmern sich alleine um die ersten Larven.

Warum das Wetter jetzt so wichtig ist

Anders als bei Bienen überlebt bei Wespen nur die Königin den Winter. Das bedeutet: Das gesamte spätere Wespenvolk hängt anfangs nur von einem einzigen Tier ab. Wenn es in dieser Phase kalt oder nass ist, scheitern viele Nestgründungen. Genau deshalb fallen manche Wespenjahre schwächer aus. 2026 sieht die Lage bisher allerdings ziemlich gut für die Tiere aus: Das warme und trockene Wetter erhöht die Chancen, dass viele Nester erfolgreich entstehen.

Bedeutet das automatisch eine Wespen-Invasion?

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Noch nicht ganz. Denn auch wenn die Voraussetzungen aktuell sehr gut sind, hängt die Entwicklung der Wespenvölker stark davon ab, wie der Sommer weiterläuft. Kühlere oder regnerische Phasen könnten das Wachstum später noch abbremsen. Heißt: Die Wahrscheinlichkeit für ein starkes Wespenjahr steigt, fix ist es aber noch nicht.

Warum Wespen im Sommer plötzlich „aggressiver“ wirken

Viele merken Wespen meist erst im Hochsommer richtig. Das liegt daran, dass die Völker dann besonders groß werden und die Tiere intensiv auf Nahrungssuche gehen, vor allem auf Süßes, Fleisch oder Getränke.

Die aktuelle Wetterlage spielt den Wespen 2026 definitiv in die Karten. Früh aktive Königinnen und erfolgreiche Nestgründungen könnten dafür sorgen, dass uns heuer besonders viele Wespen begegnen.