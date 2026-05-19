Akku in Wohnung fing Feuer: Zwei Kinder kämpfen um ihr Leben

Geklärt ist die Ursache des Brandes in dem Wiener Gemeindebau, bei dem zwei Geschwister (2 und 3) wiederbelebt werden mussten: Es war der Akku eines Handstaubsaugers!

Das Feuer brach am Montagabend um 16.48 Uhr in einer Wohnung in der Effingergasse in Ottakring aus. Zu dieser Zeit waren drei Geschwister der siebenköpfigen, bosnischen Familie gerade zu Hause: Die 14-jährige Tochter passte auf ihre zwei kleinen Geschwister im Alter von 2 und 3 Jahren auf, als plötzlich der Akku eines Handstaubsaugers in Flammen aufging. Der Teenie versuchte den Brand noch zu löschen, wurde dabei leicht verletzt.

Feuerwehr, Rettung und Polizei mussten zu dem Wiener Gemeindebau ausrücken. Die Einsatzkräfte fanden die beiden Kleinkinder, einen Buben (2) und ein Mädchen (3) in einem Zimmer liegend auf. Doch diese waren bereits in einem kritischen Zustand und mussten in einem rauchfreien Bereich noch im Gebäude reanimiert werden. Beide schwebten auch am Dienstag noch immer in Lebensgefahr. Ihre große Schwerster erlitt einen Schock.

Nachbarin: "Es war furchtbar!"

Lieselotte K. (59), die selbst im Davidhof wohnt, musste die schrecklichen Momente mitansehen. "Als ich aus meinem Fenster sah, trugen Rettungskräfte die zwei Kinder auf Tragen aus dem Haus", erzählt die Anwohnerin gegenüber oe24. "Es war furchtbar, beide bewegten sich nicht und wurden auf der Stelle in zwei Rettungswagen gebracht." Zuerst hätte sie an ein Familiendrama gedacht, erst später erfuhr sie von dem Brand in der Anlage.

Laut ersten Informationen dürften die beiden Kinder einen Herz-Kreislauf-Stillstand, eine mögliche Folge einer Rauchgasvergiftung, erlitten haben. Beide liegen auf der Intensivstation im Spital.