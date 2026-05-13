Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Ursa Major
© Handout / Portuguese Navy / AFP

Kein Kernbrennstoff

Gesunkenes russisches Schiff hatte Kernreaktor-Komponenten

13.05.26, 21:09
Teilen

Ein 2024 im Mittelmeer gesunkener russischer Frachter hatte nach Angaben der spanischen Regierung Kernreaktorkomponenten an Bord. 

Der Kapitän habe "gestanden", dass die "Ursa Major" "Komponenten von zwei Kernreaktoren" transportiert habe, die denen in Atom-U-Booten ähnelten, hieß es in einem Schreiben der spanischen Regierung an das Parlament.

Der Kapitän habe ausgesagt, dass in den Reaktoren kein Kernbrennstoff gewesen sei, hieß es weiter. Dies konnte zunächst nicht überprüft werden. Dem US-Sender CNN und der spanischen Zeitung "La Verdad de Murcia" zufolge könnte das Schiff bei einem westlichen Einsatz versenkt worden sein, weil es Kernreaktoren nach Nordkorea transportierte. Die Eigentümerfirma des Frachters hatte damals einen "gezielten terroristischen Angriff" angeprangert, ohne Beweise vorzulegen.

Die mit US-Sanktionen belegte "Ursa Major" gehörte einem Unternehmen im Besitz des russischen Verteidigungsministeriums und war im Dezember 2024 in internationalen Gewässern vor der Südküste Spaniens mit 16 Menschen an Bord gesunken. Zwei von ihnen wurden nie gefunden. Die offizielle Route führte von St. Petersburg nach Wladiwostok im Fernen Osten Russlands.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen