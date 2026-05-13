Ex-Präsidialamtschef Jermak beriet sich mit Astrologin

Das Verfahren gegen den früheren ukrainischen Präsidialamtschef Andrij Jermak vor einem Anti-Korruptions-Gericht hat auch Details über dessen Kontakt mit einer Esoterik-Beraterin zutage gefördert.

Die Anklage ließ bei der Verhandlung in Kiew Chats zwischen Jermak und der Frau verlesen, die in seinen Telefonkontakten als "Veronika Feng-Shui Büro" verzeichnet war.

Demnach habe Jermak, der bis November die rechte Hand von Präsident Wolodymyr Selenskyj war, mit der Frau über die Besetzung von Spitzenposten in der Ukraine gesprochen. Er habe ihr Geburtsdaten von Kandidaten geschickt und um Rat gebeten. Ukrainischen Presseberichten zufolge bezeichnet sich die 51-jährige Frau aus Kiew selbst als astrologische Beraterin.

Präsidialamt: Wir beschäftigen uns nicht mit Esoterik

Bis zu seinem Rücktritt galt Jermak (54) als der zweitmächtigste Mann in der Ukraine und führte für sein Land Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Das Präsidentenbüro teilte angesichts der Nachrichten aus dem Gerichtssaal mit, man beschäftige sich nicht mit Esoterik, Numerologie, Feng-Shui oder ähnlichem. Er habe nie derartige Vertreter in der Kanzlei gesehen, sagte Selenskyjs Berater Dmytro Lytwyn.

Das Oberste Anti-Korruptions-Gericht der Ukraine soll entscheiden, ob Jermak in Untersuchungshaft kommt oder gegen Kaution auf freiem Fuß bleibt. Nach zwei Tagen Verhandlung wurde ein Beschluss für Donnerstag angekündigt. Jermak und fünf anderen Verdächtigen wird Geldwäsche in Millionenhöhe bei einem Luxusbauprojekt vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe.