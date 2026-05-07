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Trump lädt US-Konzernchefs zu China-Reise ein

Nvidia, Apple

Trump lädt US-Konzernchefs zu China-Reise ein

07.05.26, 21:03
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Die US-Regierung hat einem Medienbericht zufolge die Chefs mehrerer US-Großkonzerne eingeladen, Präsident Donald Trump in der kommenden Woche auf seiner Reise nach China zu begleiten. 

Auf der Gästeliste stünden unter anderem die Spitzenmanager von Nvidia, Apple, Exxon und Boeing, berichtete das Nachrichtenportal "Semafor" am Donnerstag. Auch Vertreter von Qualcomm, Blackstone, Citigroup und Visa seien eingeladen.

Während Qualcomm den Erhalt der Einladung bestätigte, äußerten sich das Weiße Haus und die meisten der genannten Unternehmen zunächst nicht.

Trump trifft in Peking den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, wobei mögliche Wirtschaftsvereinbarungen erwartet werden. So hatte Boeing-Chef Kelly Ortberg im April der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, der Flugzeugbauer setze auf die Hilfe der US-Regierung, um einen lang erwarteten Großauftrag aus China zu sichern. Dabei könnte es Branchenkreisen zufolge um 500 Maschinen des Typs 737 MAX sowie Dutzende Großraumflugzeuge gehen.

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