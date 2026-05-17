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Eishockey-Team jubelt über Klassenerhalt
© gepa

4:2 gegen Ungarn

Eishockey-Team jubelt über Klassenerhalt

17.05.26, 18:25
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Nach dem 5:2-Sieg im Auftaktspiel gegen Großbritannien kämpfte Österreichs Eishockey-Team bei der A-WM in der Schweiz Ungarn mit 4:2 nieder und steht historisch schnell vor dem Klassenerhalt.

Erstmals bei einer A-WM haben die Österreicher die ersten zwei Spiele gewonnen und praktisch schon jetzt den Klassenerhalt geschafft.

Einen Tag nach dem Sieg über die Briten besiegte die ÖEHV-Auswahl am Sonntag in Zürich auch den zweiten direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Mit der nächsten Partie am Dienstag (16.20 Uhr/live ORF 1) gegen Lettland können sich die Österreicher schon höheren Zielen widmen.

Zwei Powerplay-Tore durch Vinzenz Rohrer (6.) und Dominic Zwerger (47.) ebneten in dem lange ausgeglichenen Nachbarschafts-Duell den Weg zu den nächsten drei Punkten. 44 Sekunden nach dem Treffer zum 2:1 wurde ein Schuss von Thimo Nickl von einem Ungarn ins eigene Tor abgefälscht - 3:1 (48.).

 

Doppelte Unterzahl - wir mussten noch ordentlich zittern

Doch die Truppe von Roger Bader musste noch ordentlich zittern: Nach einem Doppelausschluss wurde es noch einmal kritisch. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis gelang Peter Vincze der Anschlusstreffer (54.). Den knappen Vorsprung brachten die Österreicher mit viel Kampfkraft aber über die Zeit. Zwei Sekunden vor Schluss traf Nickl den Puck ins eigene Tor zum 4:2.

Damit sind die Österreicher alle Abstiegssorgen los und können jetzt vom Aufstieg ins Viertelfinale träumen!

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