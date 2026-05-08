Diese Star-Gäste sind beim "ZDF-Fernsehgarten"-Auftakt dabei

Am Sonntag startet die beliebte Musiksendung "ZDF-Fernsehgarten" in ihre 40. Saison und will dieses Jubiläum mit besonderen Star-Gästen feiern.

Der Lerchenberg bereitet sich für ein großes Jubiläum vor. Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert seinen 40-jährigen Geburtstag. Am 10. Mai findet der Auftakt statt. Die Fans dürfen sich über einige große Namen freuen.

Am Freitag wurden die Gäste des Saisonstarts bekannt gegeben. Auf der offiziellen Webseite kündigt das ZDF die besondere Sendung mit den Worten an: "Große Auftaktparty auf dem Lerchenberg. Wir starten in die Jubiläums-Saison!"

Wenige Tickets verfügbar

Bei der großen Auftaktparty sind unter anderem Beatrice Egli (37), Vanessa Mai (34) und Schlager-Ikone Peggy March (78) dabei. Ebenfalls sind Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer (60), Entertainer Hugo Egon Balder (76) sowie Palina Rojinski (41) im Fernsehgarten zu Gast. Zusätzlich stehen auf der prominenten Gästeliste "Twins on Ice", "Deine Freunde", Marti Fischer (35) sowie Stereoact & Lena Marie Engel.

Wer noch Tickets ergattern will, hatte Pech. Laut Ticketservice sind "aufgrund der sehr hohen Nachfrage und der begrenzten Platzkapazitäten" fast alle Tisch- und Sitzplätze weg. Für einige Termine sind nur noch Stehplätze buchbar.

Bis Ende September dürfen sich "Fernsehgarten"-Fans über das gewohnt bunte Programm mit zahlreichen Spezial-Ausgaben freuen. Etwa am 17. Mai gibt es die große "Schlagerparty" mit Maite Kelly (46), Bernhard Brink (73) und Fantasy. Im weiteren Verlauf finden unter anderem ein "Koch-Battle", eine "Bingo-Party" mit Chris de Burgh (77) und der "Vier Jahrzehnte-Mix" mit der Spider Murphy Gang statt.