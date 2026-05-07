Schlager-Legende macht ihre Parkinson-Diagnose öffentlich

Der DDR-Schlagerstar Monika Herz leidet an Parkinson. Nun spricht sie zum ersten Mal öffentlich über ihre unheilbare Krankheit.

In der DDR gehörte Monika Herz zu einer der größten Schlagerstars. Die gebürtige Brandenburgerin trat bei allen großen Fernsehshows des Ostens auf, von "Ein Kessel Buntes" über "Da liegt Musike drin" bis zum "Oberhofer Bauernmarkt".

Sie war regelmäßig Stammgast an den Spitzen in den Schlagerhitparaden aller Radiosender der DDR. Einer ihrer größten Hits lautet "Kleiner Vogel" aus dem Jahr 1977. Nun packt sie über ihre schwere Krankheit aus.

"Das fing irgendwann nach dem Tod meines Mannes an"

Herz leidet an Parkinson. Die ersten Anzeichen traten nach dem Tod ihres Mannes Dieter Frikell (84, †2024) auf. Damals häuften sich ihre körperlichen Beschwerden. Zunächst wusste sie die Ursache noch nicht.

Ihre Arme und Beine zitterten, beim Gehen wurde sie zunehmend unsicherer. Ein Neurologe diagnostizierte bei ihr eine Frühform von Parkinson. Gegenüber der Zeitschrift "SuperIllu" erzählte Herz: "Das fing irgendwann nach dem Tod meines Mannes an. Mein Arm und meine Beine begannen, in vielen Situationen zu zittern. Ich fühlte mich immer unsicherer beim Gehen und wusste nicht, was mit mir los ist."

Verlor ihre Stimme

Am Anfang war sie geschockt. Doch kurz danach stellte sich eine tiefe Erleichterung ein. Vor allem nach den monatelangen Unsicherheiten hatte sie eine klare Antwort. Im Jänner hatte sie eine mehrwöchige Reha. Seitdem arbeitet sie hart daran, ihren Körper zu stärken.

Herz hat nur aus einem Grund ihre Krankheit öffentlich gemacht. Sie wollte gegen mögliche Gerüchte vorgehen. Ihre größte Hilfe ist dabei ihre Familie und die Musik. Dank ihrem Sohn David (43) tritt sie seit 2002 regelmäßig auf der Bühne auf. Er hatte nämlich die Idee, seine Mutter nach einer langen Pause zurückzubringen. Laut der Seite "monikaherz.de" will das Duo ihr Comeback in der Adventszeit 2026 feiern.

Als ihr Ehemann starb, verlor sie sogar ihre Stimme. Herz erklärt gegenüber "SuperIllu": "Nach Dieters Tod war meine Stimme weg. Aber vor einigen Monaten kehrte sie zurück, und es macht mir wieder unheimlich Freude zu singen."