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Showdown der Tech-Giganten: Elon Musk gegen OpenAI vor Gericht

ChatGPT-Streit

Showdown der Tech-Giganten: Elon Musk gegen OpenAI vor Gericht

27.04.26, 05:07 | Aktualisiert: 27.04.26, 10:47
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Prozess nach Musks Klage beginnt mit Auswahl der Geschworenen. Es geht um die Zukunft der KI-Branche.

In dem jahrelangen Streit zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI startet ein Prozess, der die Zukunft der KI-Branche beeinflussen könnte. Nach Musks Klage soll am Montag im kalifornischen Oakland die Auswahl der Geschworenen beginnen.

Der Kopf hinter OpenAI: Sam Altman plant die Zukunft der künstlichen Intelligenz. 

Der Kopf hinter OpenAI: Sam Altman plant die Zukunft der künstlichen Intelligenz. 

© getty

Sollte sich Musk durchsetzen, könnte das die Möglichkeiten von OpenAI einschränken, die zum Ausbau der KI-Infrastruktur geplanten Investitionen von hunderten Milliarden Dollar zu tätigen – und mit Rivalen wie aktuell vor allem Anthropic und Google zu konkurrieren. Auch der Weg zu einem erwarteten Börsengang würde viel schwieriger.

ChatGPT ist der Chatbot, der den aktuellen Hype um Künstliche Intelligenz lostrat. Er kommt nach Angaben von OpenAI auf rund 900 Millionen Nutzerinnen und Nutzer pro Woche.

openai
© Getty

Einstiger OpenAI-Mitgründer wollte volle Kontrolle

Musk war 2015 unter den Gründern von OpenAI, schied jedoch 2018 nach einem Richtungsstreit aus. In der 2024 eingereichten Klage wirft er der heutigen Führung um Mitgründer und Chef Sam Altman vor, sie hätten den ursprünglichen Gedanken einer KI-Entwicklung im Interesse der Menschheit verraten, als sie Finanzierung von Microsoft annahmen und die Umwandlung in eine auf Profit ausgerichtete Firma anpeilten.

Musk betreibt mit der KI-Firma xAI, die den Chatbot Grok entwickelt, einen direkteren Rivalen von OpenAI. Die ChatGPT-Macher kontern deswegen, der Tech-Milliardär wolle mit seinen Vorwürfen einfach einen Konkurrenten ausbremsen. Musk habe einst die volle Kontrolle über OpenAI angestrebt und eine Fusion mit dem von ihm geführten Elektroauto-Hersteller Tesla vorgeschlagen. Dann habe er OpenAI abrupt verlassen, nachdem er nicht seinen Willen bekommen habe.

Musk
© Getty Images

Musk fordert andere Struktur für OpenAI

OpenAI hat nach einem inzwischen vollzogenen Umbau eine gemeinnützige Kernorganisation, die eine auf Profit ausgerichtete Firma unter ihrer Kontrolle hat. Musk fordert unter anderem, dass OpenAI komplett in eine Non-Profit-Forschungsorganisation umgewandelt wird und Altman sowie der fürs operative Geschäft zuständige Top-Manager Greg Brockman von ihren Posten enthoben werden. Auch verlangt er eine Wiedergutmachung von mehr als 100 Milliarden Dollar – die aber nicht an ihn, sondern an den gemeinnützigen Arm von OpenAI gehen solle.

Zwei Vorwürfe gegen OpenAI

Den Betrugsvorwurf aus seiner ursprünglichen Klage ließ Musk wenige Tage vor Prozessbeginn fallen. Die Geschworenen werden sich nun mit zwei Vorwürfen auseinandersetzen müssen. Zum einen ist es unrechtmäßige Bereicherung. Zum anderen macht Musk geltend, dass er Mittel für den Aufbau einer Non-Profit-Organisation zur Entwicklung von Open-Source-Software gespendet habe – diese aber am Ende für eine auf Profit ausgerichtete Firma mit nicht quelloffener Technologie verwendet worden seien.

Der Prozess soll in zwei Phasen aufgeteilt werden. In der ersten sollen die Geschworenen eine Empfehlung an Richterin Yvonne Gonzalez Rogers abgeben, die dann entscheidet, ob Musk seine Vorwürfe belegen konnte. In der zweiten Phase soll sie sich dann mit Musks Forderungen beschäftigen und auch dazu eine Entscheidung treffen.

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