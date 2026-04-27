Personalrochade: Bitpanda-Chef verlässt Krypto-Riesen

Martin Beranek, Commercial Director für Österreich und die Schweiz verlässt überraschend das Unternehmen - und geht neue Wege.

Das Wiener Fintech-Unternehmen Bitpanda kommt nicht zur Ruhe - jetzt gibt es eine weitere Personal-Rochade in der Chefetage: Nachdem Mitgründer Eric Demuth zurückzog und mittlerweile als Executive Chairman fungiert, übernahm vor einigen Monaten Lukas Enzersdorfer-Konrad als alleiniger CEO.

Deputy CEO von Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, im Interview mit Aaron Brüstle von oe24 © oe24/Fuhrich

Jetzt folgt der nächste prominente Wechsel beim Krypto-Konzern, der mit Stars wie Christoph Waltz wirbt: Der Commercial Director für Österreich und die Schweiz, Martin Beranek, verlässt nach fast drei Jahren das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Das kommt durchaus überraschend. Der Hintergrund: Beranek möchte mit seinem eigenen Unternehmen neu starten.

Martin Beranek (l.), Commercial Director für Österreich und Schweiz bei Bitpanda, mit Dominic Thiem © Bitpanda

Bitpanda: Auch der FC Bayern München ist Teil der neuen Werbekampagne © Bitpanda

Mastermind bei Markenpräsenz im Bereich Sport

Der Wiener Manager blickt auf erfolgreiche Jahre bei Bitpanda zurück, das seinen Umsatz deutlich steigern konnte und auch mehr Nutzer lukrierte. Dazu prägte er die Markenpräsenz in Österreich setzte gerade im Bereich Sport neue Akzente – so sponsorte Bitpanda heuer erfolgreich das Kitzbüheler Hahnenkammrennen oder Testimonials wie Dominic Thiem.

Beranek, der vor Bitpanda bei der Kindred Group (Unibet) als General Manager für die DACH-Region tätig war, besinnt sich auf seine bereits 2022 gegründete Agentur "Forca Marketing". Mit Fokus auf datengetriebenes Growth Marketing und Künstliche Intelligenz sollen Unternehmen effizient beim Wachstum und Markenaufbau unterstützt werden.