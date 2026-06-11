SpaceX-Deal macht Elon Musk zum ersten Billionär

Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX geht an die Börse und peilt dabei alle bisherigen Rekorde an. Durch den gigantischen Aktienverkauf steigt das Gesamtvermögen von CEO Elon Musk auf über 1,1 Billionen US-Dollar an.

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Es ist ein historischer Meilenstein an der Wall Street. SpaceX gibt exakt 555.555.555 Aktien zu einem Stückpreis von 135 US-Dollar aus. Damit nimmt das Unternehmen auf einen Schlag 75 Milliarden Dollar ein und erreicht eine beispiellose Gesamtbewertung von 1,77 Billionen US-Dollar. Das übertrifft den bisherigen Rekordbörsengang des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 deutlich. Der Erlös aus dem Börsengang fließt in Gänze direkt an das Unternehmen.

Für Tech-Visionär Elon Musk, der bereits der reichste Mensch der Erde ist, bedeutet das IPO einen neuen Superlativ. Weil er auch nach dem Börsengang rund die Hälfte der SpaceX-Anteile hält, wächst der Wert seiner Beteiligung am Raumfahrtunternehmen auf etwa 867 Milliarden Dollar an.

Zusammen mit seinen massiven Tesla-Aktienpaketen übersteigt sein Gesamtvermögen laut "Washington Post" nun die magische Marke von 1,1 Billionen Dollar. Damit ist er auf dem Papier der erste Billionär der Weltgeschichte. Durch eine spezielle Aktienstruktur behält Musk zudem 82,4 Prozent der Stimmrechte und somit die alleinige Kontrolle über SpaceX.

Skepsis bei Experten

Die hohe Bewertung von 1,77 Billionen Dollar stößt bei einigen Analysten jedoch auf Skepsis. SpaceX schrieb im vergangenen Jahr Verluste und der Umsatz hinkt dem anderer Tech-Giganten deutlich hinterher. Der Börsenwert könnte sogar noch steigen, falls die begleitenden Banken in den kommenden 30 Tagen ihre Mehrzuteilungsoption ausüben.

Das 2002 gegründete Unternehmen dominiert das Geschäft mit Raketenstarts und beförderte nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren mehr als 80 Prozent der weltweiten Nutzlast in die Erdumlaufbahn. Den Großteil der Einnahmen erzielt SpaceX derzeit jedoch mit seinem Satelliten-Internetdienst Starlink. Große Hoffnungen ruhen zudem auf dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) durch das hauseigene Projekt xAI. Zu den größten Herausforderungen für SpaceX zählen Konkurrenten wie Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, die ebenfalls die Kommerzialisierung des Weltraums vorantreiben und sich lukrative staatliche Aufträge sichern wollen.