Nach Tel-Aviv
AUA streicht Israel-Flüge
Die Austrian Airlines setzen ihre Flüge wegen der Sicherheitslage in Nahost von und nach Tel Aviv bis einschließlich Montag, den 15. Juni, aus.
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Das wurde mit der Lufthansa Group Konzernsicherheit entschieden, wie die AUA der APA Donnerstagabend mitteilte. Passagiere, die von Flugstreichungen betroffen sind, werden laut Airline umgehend informiert und umgebucht. Über eine mögliche Wiederaufnahme der Flüge ab Dienstag, 16. Juni, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.
Nach AUA-Angaben
Ursprünglich waren die Verbindungen bis inklusive 12. Juni gestrichen worden. Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Maßnahme nun verlängert. Die Lage vor Ort wird nach AUA-Angaben weiterhin genauestens beobachtet und evaluiert.
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