TV
E-Paper
Business

Nach Tel-Aviv

AUA streicht Israel-Flüge

Austrian Airlines Airbus A320-214 aircraft with registration OE-LBX taxiing for takeoff in Dusseldorf Airport DUS EDDL in Germany. The aircraft name is Mostviertel, Austrian AUA / OS is a subsidiary airline of Lufthansa Group, member of Star Alliance, the flag carrier of Austria with headquarters and hub Vienna International Airport. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
© NurPhoto via Getty Images
Passagiere, die von diesen Flugstreichungen betroffen sind, werden umgehend informiert und umgebucht.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Austrian Airlines setzen ihre Flüge wegen der Sicherheitslage in Nahost von und nach Tel Aviv bis einschließlich Montag, den 15. Juni, aus.

Auch interessant

Europol zerschlug Geldwäsche-Dienst für Kryptowährungen

NBA-Star Pöltl plant Nationalteam-Comeback

Trump bläst Iran-Angriff ab

Prohaska und Herzog mit irren Haar-Wetten

ORF-Aufreger: Pariasek kritisiert Rangnick

The grounded fleet of Austrian Airlines OS AUA, the flag carrier of Austria subsidiary of Lufthansa Group and member of Star Alliance as seen in Vienna International Airport Schwechat VIE, Austria, on July 15, 2020. Boeing and Airbus aircraft with the engines covered are seen parked on the apron tarmac during the Coronavirus Covid-19 Pandemic era as air travel traffic was reduced because of travel restrictions and traveling ban or lockdown quarantine measures. On July 1, Austria issues travel warning for six Balkan states countries, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, North Macedonia, Albania and Kosovo. Passengers traveling from those areas should stay in a 14-day quarantine or must show a negative Covid-19 test but depending on the cases Austria is considering a travel ban, closing the borders to those countries. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
© NurPhoto via Getty Images

Das wurde mit der Lufthansa Group Konzernsicherheit entschieden, wie die AUA der APA Donnerstagabend mitteilte. Passagiere, die von Flugstreichungen betroffen sind, werden laut Airline umgehend informiert und umgebucht. Über eine mögliche Wiederaufnahme der Flüge ab Dienstag, 16. Juni, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Nach AUA-Angaben

Ursprünglich waren die Verbindungen bis inklusive 12. Juni gestrichen worden. Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Maßnahme nun verlängert. Die Lage vor Ort wird nach AUA-Angaben weiterhin genauestens beobachtet und evaluiert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Porsche zieht beim 911 die Grenze

SO viel fließt direkt nach Österreich

Warum dem ORF Stichwahl droht

EZB erhöht erstmals seit 2023 die Leitzinsen

Das ist das meistverkaufte Auto Österreichs

Versteckt KI die Bildungskrise? Millionen können kaum lesen

Bierkrise setzt den Hopfenbauern zu

Neue Funktion: IPhone zaubert mehr aufs Bild

Europol zerschlug Geldwäsche-Dienst für Kryptowährungen

AUA streicht Israel-Flüge