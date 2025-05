Hyundai Ioniq 9: Elektrisch geht's noch eine Nummer größer

E-SUV mit 800-Volt-Architektur & bis zu 3 Sitzreihen.

Bis 2030 will der südkoreanische Hersteller sein Stromer-Portfolio auf 23 Modelle aufgestockt haben. Der nächste Schritt in Richtung dieses Ziels ist, dimensional betrachtet, ein großer, einer, der über die Fünf-Meter-Marke ragt.

L x B x H: 5.060 x 1.980 x 1.790 mm © Hersteller ×

Technische Daten

Motor(en): 1 / 2 E-Aggregat(e)

Leistung: 218, 313, 435 PS

Antrieb: Hinter-/Allrad

Akku-Kapazität: 100,3 kWh

Reichweite: bis zu 620 km

Radstand: 3.130 mm. © Hersteller ×

Das Resultat ist die Möglichkeit, drei Sitzreihen hineinzustellen und dennoch ordentlich Raum für Gepäck zu haben. Nämlich immerhin 338 Liter bei aufgestellten Fondlehnen. Alle technischen Daten gibt Hyundai noch nicht bekannt, darunter eine genaue Angabe fürs Gewicht, es dürften wohl um die 2,5 Tonnen sein. Der Südkoreaner soll bis zu 2,5 Tonnen ziehen dürfen (gebremst), abhängig von Leistung und Antriebsart.

Mit Heckantrieb hat er 218 PS, mit Allradantrieb 313 oder, in der Performance-Version, 435 PS. © Hersteller ×

Mit Heckantrieb hat er 218 PS, mit Allradantrieb 313 oder, in der Performance-Version, 435 PS. Energie gespeichert ist in einem 100,3-kWh-Akku. Das soll vorhalten für bis zu 620 Kilometer Reichweite. Die maximale Ladeleistung - Basis ist eine 800-Volt-Bordarchitektur - via Gleichstrom kann bis zu 350 kW ausmachen. Marktstart in Österreich ist voraussichtlich im Herbst.