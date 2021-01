50 positive Fälle in Seniorenheim

In einem privaten Pflegeheim in Salzburg-Aigen in der Stadt Salzburg gibt es einen Coronavirus-Cluster mit 50 neuinfizierten Personen. Sowohl Bewohner als auch Pflegepersonal sind betroffen.

Bewohner noch ohne Impfung Bei 30 Bewohnern sei der Antiggentest inzwischen durch einen PCR-Test bestätigt worden. Die Kontaktnachverfolgung lauft auf hochtouren. Im Heim gibt es entsprechende Notfallpläne, die betroffenen Bewohner wurden isoliert", so der Sprecher. Die Leitung des Hauses dürfte die Situation noch im Griff haben, denn ein Ersuchen um Unterstützung sei bei der Gesundheitsbehörde noch nicht eingelangt. Das Seniorenheim hat laut Homepage 118 Plätze zu Verfügung stehen. Das heißt, dass derzeit etwas mehr als jeder vierte Bewohner betroffen ist.