Trump bläst Iran-Angriff ab

US-Präsident Donald Trump hat die für Donnerstag geplanten schweren Iran-Angriffe überraschend abgesagt. Der Republikaner begründete den Schritt mit Fortschritten bei den Verhandlungen.

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Die für Donnerstagabend angekündigten Militärschläge gegen den Iran finden vorerst nicht statt. US-Präsident Donald Trump erklärte auf dem Netzwerk Truth Social, dass laufende Gespräche mittlerweile die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten.

© EPA

Dies sei die Begründung für die plötzliche Absage der militärischen Operation.

Trump setzt auf Gespräche

In seiner Stellungnahme betonte der US-Präsident den Erfolg der aktuellen diplomatischen Bemühungen. "Die Gespräche und die endgültigen Punkte wurden sowohl in ihrer Grundausrichtung als auch im Detail von allen beteiligten Parteien gebilligt", schrieb Trump auf seiner Plattform.

Blockade trotz Absage aktiv

Trotz des vorläufigen Stopps der Angriffe bleiben bestimmte Maßnahmen der USA weiterhin aktiv. Trump stellte klar: "Die Seeblockade bleibt bis zum Abschluss dieser Transaktion in vollem Umfang in Kraft – Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung werden in Kürze bekannt gegeben." Damit bleibt die Lage in der Region weiterhin angespannt, während auf eine formelle Vereinbarung gewartet wird.