Lebensgefahr! Griechen sperren Traumstrand

Bittere Nachrichten für alle Griechenland-Urlauber: Der berühmte Navagio Beach auf Zakynthos bleibt wegen akuter Lebensgefahr auch in dieser Saison für alle Besucher komplett gesperrt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Laut einer neuen Regierungsverordnung bleibt der beliebte Strand mindestens bis zum 31. Oktober für die komplette Saison dicht.

© NurPhoto via Getty Images

Wie die "Griechenland Zeitung" berichtet, verbietet die Verordnung sowohl den Zutritt zum Strand als auch das Schwimmen in der Bucht. Boote dürfen sich der Küste nur bis auf 50 Meter nähern. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit empfindlichen, aber in der Höhe unbekannten Geldstrafen rechnen. Über die anhaltende Sperre für das Jahr 2026 berichtet auch das Portal TRAVELBOOK.

Akute Lebensgefahr vor Ort

Der Hintergrund für die Maßnahme ist ernst, da jederzeit Felsabbrüche und Erdrutsche drohen. Im Jahr 2018 verletzte ein größerer Felssturz mehrere Menschen, und 2022 lösten sich nach einem Erdbeben erneut Felsmassen. Um weitere Unfälle in der von steilen Kalksteinklippen umschlossenen Bucht zu verhindern, wurde der Navagio Beach bereits in den vergangenen Jahren immer wieder abgeriegelt.

© Getty Images

Wrack aus Ferne bestaunen

Ganz verzichten müssen Urlauber auf den Anblick des feinen Sandes und des Schiffswracks "Panagiotis", das seit 1980 dort liegt, jedoch nicht. Es gibt eine offizielle Aussichtsplattform mit Blick auf das Areal. Allerdings berichtet die griechische Zeitung "thetoc", dass der Zugang nur erlaubt ist, wenn die Gemeinde Zakynthos für schützende Zäune sorgt.