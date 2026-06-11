Diese Strand-Regeln sorgen für Kopfschütteln

Mitten in der Urlaubssaison sorgt ein beliebter Strand auf Sardinien für Aufregung.

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Betroffen ist der Strand Punta Molentis an der Südostküste Sardiniens. Seit Anfang Juni sind Sonnenschirme, Pavillons und andere Schattenspender für die meisten Badegäste verboten. Erlaubt sind sie nur noch für Familien mit Kindern unter zehn Jahren sowie für Personen über 65 Jahre. Zusätzlich werden zehn Euro Eintritt pro Person verlangt.

Die neuen Vorschriften sorgen in sozialen Medien bereits für heftige Diskussionen. Kritiker warnen vor den Folgen der starken Sonneneinstrahlung und sprechen von einer überzogenen Maßnahme.

Darum greift die Gemeinde durch

Die Gemeinde Villasimius verteidigt die strengen Regeln. Ziel sei es, die Besucherzahlen zu senken und die Natur zu schützen. Das Gebiet wurde im vergangenen Jahr von einem schweren Waldbrand getroffen, zusätzlich kam es zu weiteren Umweltschäden durch außergewöhnliche Wetterereignisse.

Nach Angaben der Verantwortlichen soll der menschliche Einfluss auf das sensible Küstengebiet reduziert werden, damit sich die Natur langfristig erholen kann.

Kontrollen bis Ende Oktober

Die Regeln gelten vorerst bis zum 31. Oktober. Die Einhaltung des Sonnenschirm-Verbots soll regelmäßig kontrolliert werden. Wer den Strand besuchen möchte, darf ihn zudem nur innerhalb festgelegter Öffnungszeiten betreten.

Während die Gemeinde von notwendigem Naturschutz spricht, sehen viele Urlauber die neuen Vorschriften kritisch. Eines ist aber schon jetzt klar: Kaum eine Strandregel hat in Italien zuletzt für so viel Wirbel gesorgt.