Das ist das meistverkaufte Auto Österreichs

Autoboom in Österreich! Die Neuzulassungen rasen weiter nach oben, alternative Antriebe explodieren – und an der Spitze thront ein echter Dauerbrenner.

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Die brandneuen Zahlen der Statistik Austria zeigen: Der VW Golf ist und bleibt die Nummer 1! Von Jänner bis Mai 2026 wurden in Österreich satte 130.273 neue Pkw zugelassen. Das ist ein fettes Plus von 13,1 % im Vergleich zum Vorjahr.

84.331 Autos (64,7 %) haben bereits einen Elektro-, Hybrid- oder anderen alternativen Antrieb. Das ist ein Anstieg von 24 %. Reine E-Autos legten um 22,8 %auf 31.067 Neuzulassungen zu.

Die Top-Seller im Gesamtmarkt

VW Golf – 3.992 Neuzulassungen Škoda Octavia – 2.973 Tesla Model Y – 2.343 BMW X1 – 2.298 SEAT Ibiza – 2.223 VW Polo – 2.114 Toyota Yaris – 1.992

Der Golf dominiert nach Belieben. Mehr als 1.000 Zulassungen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Octavia – ein echter Start-Ziel-Sieg. Tesla schafft es als bestes E-Auto aufs Podest, dicht gefolgt von BMW und SEAT.

Privatkunden: Dacia-Doppelschlag schockt die Konkurrenz

Bei den Privatkäufern dominieren die billigen Wagen von Dacia.

Dacia Sandero – 1.463 Neuzulassungen Dacia Bigster – 1.411 Tesla Model Y – 1.326 Toyota Yaris – 1.273 BYD SEAL – 1.061 Škoda Fabia – 1.023 BYD ATTO – 896

Bei reinen Elektroautos im Gesamtranking ist Tesla mit dem Model Y (2.343) zwar noch vorne, aber die Tschechen sitzen ihm im Nacken!

Tesla Model Y – 2.343 Škoda Elroq – 1.853 Škoda Enyaq – 1.660 VW ID.3 – 1.086 BYD ATTO – 1.025 BYD SEALION – 1.003 VW ID.7 – 983

Škoda belegt mit Elroq und Enyaq die Plätze 2 und 3 – zusammen fast so viele wie das Model Y! Und die beiden BYDs (ATTO & SEALION) mischen ebenfalls kräftig mit. VW hat mit ID.3 und ID.7 zwei heiße Eisen im Feuer, aber der Abstand nach ganz vorne ist riesig.

Der VW Golf ist und bleibt Österreichs ungekrönter Auto-König. Doch bei den Privaten und bei den Stromern wird die Luft dünner für die Platzhirsche – die Billigwagen und die Chinesen kommen mit Vollgas!