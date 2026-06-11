Motor
Das ist das meistverkaufte Auto Österreichs
Die brandneuen Zahlen der Statistik Austria zeigen: Der VW Golf ist und bleibt die Nummer 1! Von Jänner bis Mai 2026 wurden in Österreich satte 130.273 neue Pkw zugelassen. Das ist ein fettes Plus von 13,1 % im Vergleich zum Vorjahr.
84.331 Autos (64,7 %) haben bereits einen Elektro-, Hybrid- oder anderen alternativen Antrieb. Das ist ein Anstieg von 24 %. Reine E-Autos legten um 22,8 %auf 31.067 Neuzulassungen zu.
Die Top-Seller im Gesamtmarkt
- VW Golf – 3.992 Neuzulassungen
- Škoda Octavia – 2.973
- Tesla Model Y – 2.343
- BMW X1 – 2.298
- SEAT Ibiza – 2.223
- VW Polo – 2.114
- Toyota Yaris – 1.992
Der Golf dominiert nach Belieben. Mehr als 1.000 Zulassungen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Octavia – ein echter Start-Ziel-Sieg. Tesla schafft es als bestes E-Auto aufs Podest, dicht gefolgt von BMW und SEAT.
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Privatkunden: Dacia-Doppelschlag schockt die Konkurrenz
Bei den Privatkäufern dominieren die billigen Wagen von Dacia.
- Dacia Sandero – 1.463 Neuzulassungen
- Dacia Bigster – 1.411
- Tesla Model Y – 1.326
- Toyota Yaris – 1.273
- BYD SEAL – 1.061
- Škoda Fabia – 1.023
- BYD ATTO – 896
Bei reinen Elektroautos im Gesamtranking ist Tesla mit dem Model Y (2.343) zwar noch vorne, aber die Tschechen sitzen ihm im Nacken!
- Tesla Model Y – 2.343
- Škoda Elroq – 1.853
- Škoda Enyaq – 1.660
- VW ID.3 – 1.086
- BYD ATTO – 1.025
- BYD SEALION – 1.003
- VW ID.7 – 983
Škoda belegt mit Elroq und Enyaq die Plätze 2 und 3 – zusammen fast so viele wie das Model Y! Und die beiden BYDs (ATTO & SEALION) mischen ebenfalls kräftig mit. VW hat mit ID.3 und ID.7 zwei heiße Eisen im Feuer, aber der Abstand nach ganz vorne ist riesig.
Der VW Golf ist und bleibt Österreichs ungekrönter Auto-König. Doch bei den Privaten und bei den Stromern wird die Luft dünner für die Platzhirsche – die Billigwagen und die Chinesen kommen mit Vollgas!
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