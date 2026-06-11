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WM geht los

Österreich Titelkandidat? Das sagt Kapitän Alaba

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Die Vorfreude auf die Fußball-WM steigt. Das ÖFB-Team könnte für Überraschungen sorgen, Kapitän David Alaba bleibt am Boden.
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Kapitän David Alaba zeigt sich vor dem Turnierstart extrem zuversichtlich. Im offiziellen Interview mit der FIFA wurde der Abwehrchef gefragt: "Seht ihr euch selbst als Titelkandidaten?" Alaba blieb am Boden, machte aber die großen Ambitionen deutlich: "Daran denken wir im Moment noch nicht. Ich bin überzeugt, dass wir ein Team haben, das Erfolge erzielen kann, und wir werden alles daransetzen, Geschichte zu schreiben, das ist unser Ziel. Ob es für den ganz großen Durchbruch reicht, wird sich nur die Zeit zeigen, aber wir haben große Träume und wollen nach den Sternen greifen."

Zusammenhalt als große Stärke

Für die gesamte Mannschaft ist die Endrunde Neuland. Laut dem Kapitän kommt es vor allem auf die Nerven an. "Es wird für uns alle eine erste Weltmeisterschaft sein. Wir müssen ruhig bleiben und gleichzeitig sicherstellen, dass wir alles richtig machen, um uns die bestmöglichen Erfolgschancen zu sichern. Wir sind ein sehr ehrgeiziges Team. Eine unserer größten Stärken ist unser starker Zusammenhalt. Wenn wir das auf dem Platz zeigen können, haben wir das Zeug zum Erfolg", erklärt der Abwehrstar den Schlüssel zum Erfolg.

Zukunft von Ralf Rangnick

Spannung herrscht unterdessen nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf der Trainerbank. Für Teamchef Ralf Rangnick könnte die Endrunde nämlich der letzte große Auftritt mit der Nationalmannschaft werden. Sein Vertrag läuft nach dem Turnier aus, und im Hintergrund bahnt sich immer mehr ein Deal mit dem AC Milan an. Ein erfolgreiches Abschneiden in Nordamerika wäre für ihn somit ein perfekter Abschied.

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