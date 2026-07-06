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E-Control

Stromverbrauch im Mai stark gesunken

Sonnige Ansicht eines Umspannwerks mit Stromleitungen und Ausrüstung vor blauem Himmel.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
In Österreich ist der Strom-, aber auch der Gasverbrauch im vergangenen Mai deutlich gesunken.
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Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es mit 3,94 Terawattstunden (TWh) einen Rückgang von 8,7 Prozent beim Gasverbrauch. Der Stromverbrauch der Endkundinnen und Endkunden lag bei 5,16 TWh und war damit leicht rückläufig (minus 0,6 Prozent), geht aus aktuellen Daten der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Gleichzeitig wurde bei der Stromproduktion von Laufkraftwerken ein kräftiger Rückgang verzeichnet.

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Extrem tiefer Wasserstand

Die extrem schlechte Wasserführung der österreichischen Flüsse - der Erzeugungskoeffizient erreichte im Mai 2026 einen historischen Tiefstwert - sorgte für ein Minus bei der Stromerzeugung aus Laufkraftwerken um 26,0 Prozent, bei Speicherkraftwerken fiel sie um 5,6 Prozent. Demgegenüber stand ein Produktionsanstieg bei Wärmekraftwerken (plus 8,1 Prozent), außerdem erhöhte sich die Erzeugung aus Windkraftwerken (plus 43,3 Prozent) und Photovoltaikanlagen (plus 40,6 Prozent) deutlich. In Summe wurde mit 6,21 TWh genauso viel Strom produziert wie im Mai 2025.

Bei der Gasproduktion gab es mit 0,47 TWh im Vergleich zum Vorjahr ebenso einen ausgeglichenen Wert. Die heimischen Gasspeicher waren am Monatsende mit 46,7 TWh gefüllt. Damit lag der Speicherinhalt um 13,6 Prozent beziehungsweise 7,34 TWh unter dem Stand des Vorjahres. Im Mai wurde zudem sowohl weniger Gas aus dem benachbarten Ausland importiert (minus 8,6 Prozent auf 14,85 TWh) als auch exportiert (minus 39,8 Prozent auf 3,52 TWh).

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