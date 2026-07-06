Pferde leiden in der Hitze: Petition für Hitzefrei ab 30 Grad

Seit Jahren macht der VGT die Wiener Stadtpolitik auf das Pferdeleid bei Hitze in der Wiener Innenstadt aufmerksam. Für das Wochenende ist eine Extrem-Hitzewelle von bis zu 40 Grad erwartet. Die Pferde in Wien müssen laut derzeitigen Regelungen erst mit dem Erreichen von 35 Grad zurück in ihre Ställe fahren.

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Vergangenes Wochenende, als die Temperaturen besonders hoch waren, waren Tierschützer:innen für die Pferde in der Innenstadt unterwegs:

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Ein Verstoß gegen die Hitzeregelung lag damit wohl noch nicht vor, obwohl die 35 Grad-Grenze direkt vor Ort überschritten wurde. Gemessen wird die Temperatur nämlich nicht direkt an den Standplätzen in der Sonne, wo die Pferde tatsächlich stehen, sondern im Schatten. Erfahrungsgemäß erreicht die Temperatur noch vor dem Wirksamwerden der Hitzefrei-Regel vor Ort bei den Standplätzen Temperaturen um die 38 Grad, der Boden heizt sich auf um die 50 Grad auf.

Laut einer Studie aus Kanada, die bereits 2010 veröffentlicht wurde, überhitzen Pferde bis zu zehnmal schneller als Menschen und sind deutlich anfälliger für die negativen Auswirkungen von Hitzestress.

Der VGT appelliert an die Fiakerunternehmen, am Wochenende, wo das Hitzefrei auf jeden Fall erreicht werden wird und die Temperaturen 35 Grad weit überschreiten werden, gar nicht erst auszufahren. Ansonsten droht den Pferden eine circa einstündige Heimfahrt bei über 35 Grad durch den dichten Stadtverkehr.

VGT-Fiaker-Campaigner Georg Prinz dazu: "Es ist ein Irrsinn, dass die Pferde an extremen Hitzetagen, wie an diesem Wochenende, überhaupt in die Stadt fahren müssen, wenn sich bereits abzeichnet, dass die Hitzefrei-Grenze von 35 Grad auf jeden Fall erreicht werden wird und die Kutschen danach wieder heimfahren müssen. Während sich die Stadt weiter aufheizt, müssen die Pferde dann beim Hitze-Maximum die Heimfahrt antreten."

Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN fordert eine echte Hitzefrei-Regelung ab 30 Grad für Wiens Fiakerpferde, Schatten an allen Standplätzen, Messung direkt bei den Standplätzen und keine Ausfahrt, wenn bereits klar ist, dass die Temperaturhöchstmarke überschritten sein wird. Die entsprechende Petition des VGT wurde rund 74.000 Mal unterschrieben. Bald ist das Ziel laut VGT erreicht. Bei 80.000 Unterschriften wird die Petition eingereicht.

Prinz weiter: „In Städten wie Berlin und Brügge (Belgien) gibt es bereits ein Hitzefrei ab 30 Grad, in Rom ein Fahrverbot während der heißesten Stunden. In Prag und Brüssel wurden Pferdekutschen bereits ganz verboten. Dass Pferde bei diesen Temperaturen zur Belustigung von Tourist:innen Kutschen ziehen müssen, ist einer Stadt wie Wien unwürdig. Wir fordern die zuständigen Stadträt:innen Ulli Sima und Jürgen Czernohorszky auf, hier nicht länger zuzusehen, sondern endlich Maßnahmen für den wirksamen Schutz dieser Tiere zu ergreifen!"