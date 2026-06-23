TV
E-Paper
Business

Chinesen stärker

Nur jeder 5. Neuwagen in EU ist E-Auto

Beiger Elektro-SUV BYD MGS6 EV fährt auf einer Straße vor bergiger Landschaft.
© Werk
Laut Auto-Branchenverband sind im Mai gut 200.000 E-Autos in der EU zugelassen worden. BYD hat Tesla längst überholt.
OE24 auf Google bevorzugen

Jeder fünfte Neuwagen in der EU ist nach Angaben des Branchenverbandes ACEA inzwischen ein Elektroauto. Insgesamt seien im Mai gut 200.000 dieser Fahrzeuge erstmals zugelassen worden, das seien 42,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist, teilte der Verband am Dienstag mit. Der ACEA führte das auf staatliche Kaufprogramme zurück. Zusätzlich dürften aber auch die hohen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs eine Rolle spielen.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Die besten Kindle-Angebote der Amazon Prime Days 2026!

Pilot schlug Alarm: Brand in Gutenstein

Hybride führen

Die beliebteste Antriebsart sind weiterhin Hybride mit einem Marktanteil von 37,8 Prozent. Insgesamt wurden im Mai 3,2 Prozent mehr Autos neu zugelassen. Seit Jahresanfang summiert sich der Anstieg damit auf vier Prozent. Während Deutschland, Spanien und Italien ein Wachstum schafften, wurden in Belgien, den Niederlanden, Schweden und Frankreich weniger Autos verkauft als vor Jahresfrist.

Bei den Herstellern verzeichnen vor allem chinesische Anbieter wie BYD, SAIC, Chery oder Leapmotor kräftige Zuwächse. Sie konnten in den ersten fünf Monaten ihre Verkäufe zum Teil auf das mehr als Sechsfache steigern. Der größte chinesische Hersteller BYD kommt inzwischen auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent und liegt damit spürbar vor Tesla. Von den großen europäischen Herstellern konnte Volkswagen zwar seinen Absatz steigern, das Plus von 1,5 Prozent reichte aber nicht, um den Marktanteil zu halten. Die Opel-Mutter Stellantis legte 5,7 Prozent zu, Renault, Toyota und Hyundai ließen dagegen Federn.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Österreichs beste Aktie steigt in Top-Index auf

Österreich verliert rasch an Wettbewerbsfähigkeit

Goldpreis steigt deutlich

Bitcoin-Turbo nach Iran-Deal

Spritpreise wieder nahe am Vorkrisenniveau

Ölpreis fällt wegen Iran-Deal

Wiener Börse fuhr 2025 mehr Gewinn ein

Nur jeder 5. Neuwagen in EU ist E-Auto

Zweites Börsen-Rekordhoch

Mieten legten im ersten Quartal deutlich zu