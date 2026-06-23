Feuer im Wald
Pilot schlug Alarm: Brand in Gutenstein
Suche. Die Lokalisierung der Brandstelle erwies sich als schwierig – erst nach rund einer Stunde gelang es Einsatzleiter Patrick Herger, den genauen Ort im Matzingtal zu finden. Ein Polizeihubschrauber unterstützt seither die Erkundung des betroffenen Waldgebietes aus der Luft.
Großeinsatz. Vier weitere Feuerwehren – Waidmannsfeld-Miesenbach, Muggendorf, Thal und Oed – wurden mit Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert. Aktuell kämpfen rund 60 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Einsatzkräfte sind derzeit mit dem Aufbau der Löschleitungen sowie den ersten Löschmaßnahmen beschäftigt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden