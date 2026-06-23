Pilot schlug Alarm: Brand in Gutenstein

Am Montagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz zu einem Waldbrand alarmiert. Ein Pilot hatte eine Rauchentwicklung entdeckt und sofort die Austro Control verständigt.

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Suche. Die Lokalisierung der Brandstelle erwies sich als schwierig – erst nach rund einer Stunde gelang es Einsatzleiter Patrick Herger, den genauen Ort im Matzingtal zu finden. Ein Polizeihubschrauber unterstützt seither die Erkundung des betroffenen Waldgebietes aus der Luft.

Ein schwelender Brand. © BFKDO Wiener Neustadt

Großeinsatz. Vier weitere Feuerwehren – Waidmannsfeld-Miesenbach, Muggendorf, Thal und Oed – wurden mit Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert. Aktuell kämpfen rund 60 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Einsatzkräfte sind derzeit mit dem Aufbau der Löschleitungen sowie den ersten Löschmaßnahmen beschäftigt.