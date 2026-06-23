TV
E-Paper
Österreich

Feuer im Wald

Pilot schlug Alarm: Brand in Gutenstein

Ein Feuerwehrmann löscht mit einem Schlauch einen glimmenden Waldbrand in einem Waldgebiet.
© BFKDO Wiener Neustadt
Am Montagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz zu einem Waldbrand alarmiert. Ein Pilot hatte eine Rauchentwicklung entdeckt und sofort die Austro Control verständigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Suche. Die Lokalisierung der Brandstelle erwies sich als schwierig – erst nach rund einer Stunde gelang es Einsatzleiter Patrick Herger, den genauen Ort im Matzingtal zu finden. Ein Polizeihubschrauber unterstützt seither die Erkundung des betroffenen Waldgebietes aus der Luft.

Dichter Rauch steigt von einem schwelenden Brand im Wald in die Luft auf.
Ein schwelender Brand. © BFKDO Wiener Neustadt

Großeinsatz. Vier weitere Feuerwehren – Waidmannsfeld-Miesenbach, Muggendorf, Thal und Oed – wurden mit Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert. Aktuell kämpfen rund 60 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Einsatzkräfte sind derzeit mit dem Aufbau der Löschleitungen sowie den ersten Löschmaßnahmen beschäftigt.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

WM: So stehen Österreichs Chancen für den Aufstieg

Mehr Züge, kürzere Intervalle: 600 Mitarbeitende im Einsatz

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Lenker (22) bretterte mit 219 km/h über A5

Eine Million Euro für Kinderlächeln

Feuer-Alarm unterm Landhaus

Blackout vor Anpfiff beendet

Wildbachsperren in Hagenbachklamm

L 155 - Fit für die Zukunft

Neue Eisenstädter setzt auf effiziente Wohnbau-Lösungen

Pilot schlug Alarm: Brand in Gutenstein

Neue BILLA-Aktion unterstützt Nachwuchssport

Bundesheer übt Ernstfall in Buckliger Welt