TV
E-Paper
Österreich

Donauinselfest 2026

Mehr Züge, kürzere Intervalle: 600 Mitarbeitende im Einsatz

Viele Menschen steigen an einem U-Bahnsteig ein und aus, Ordner tragen rote Westen.
© Wiener Linien/Simon Wöhrer.
Wien bereitet sich auf das 43. Donauinselfest vor und verstärkt dafür den öffentlichen Verkehr, mit dichteren Intervallen und zusätzlichen Kapazitäten.
OE24 auf Google bevorzugen

14 Bühnen, über 200 Bands, Künstlerinnen und Künstler, auch dieses Jahr ist beim großen Donauinselfestival wieder einiges geboten. Passend zum Ferienbeginn erwartet die Landeshauptstadt heuer zum 43. Wiener Donauinselfest täglich wieder hunderttausende Besucherinnen und Besucher sowie zahlreiche internationale Stars und heimische Acts. Mit dabei sind unter anderem Zartmann und Giant Rooks.

Die erwarteten Besucherströme stellen dabei auch heuer hohe Anforderungen an den öffentlichen Verkehr und fordern damit erneut vollen Einsatz von den Wiener Linien. Zuletzt hatten diese beim Eurovision Song Contest bewiesen, dass es ihnen auch im Ausnahmezustand und bei Großveranstaltungen gelingt, auf Schiene zu bleiben.

Um dies auch beim Donauinselfest gewährleisten zu können, setzt die Stadt Wien heuer auf rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich das ganze Wochenende über im Schichtdienst um einen reibungslosen Ablauf bemühen werden.

Verstärkter Fahrplan von 3. bis 5. Juli

Dichtere Intervalle sollen zwischen dem 3. und 5. Juli für einen reibungslosen Bahnverkehr sorgen. Von den Stationen Handelskai (U6), Neue Donau (U6) und Donauinsel (U1) gelangen Besucherinnen und Besucher in wenigen Minuten direkt aufs Festgelände und wieder zurück.

Die Wiener Linien verkürzen am Abend die Intervalle der U-Bahnen auf drei Minuten, um die Abreise zu erleichtern. Auf der U1 und U6 sind im Abendverkehr doppelt so viele Zuggarnituren unterwegs. Auch die Straßenbahnlinien 25, 26, 27 und 31 sowie die Buslinien 11A und 29A fahren in kürzeren Intervallen. Insgesamt erreicht etwa alle 30 Sekunden ein Fahrzeug der Wiener Linien die Donauinsel.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Neue Millionen-Hilfe für ME/CFS-Forschung

Erneuter Drogen-Absturz? Sorge um Rapper Haftbefehl

Mit dem Rad zum Festival

Auch mit WienMobil Rad ist die Anreise zum Festivalgelände möglich. Dafür werden drei Stationen eingerichtet, an denen die Räder rund um die Uhr ausgeliehen und kostenlos zurückgebracht werden können. Die Stationen befinden sich an der Floridsdorfer Brücke, beim Haupteingang Handelskai sowie an der Reichsbrücke. Die genauen Standorte sind in der nextbike-App ersichtlich. (Pia Rommel)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Früh übt sich: 2.500 Kinder erobern die WU

Neue Millionen-Hilfe für ME/CFS-Forschung

Airbnb-Schock in Wien: Das ändert sich

ÖVP warnt vor Finanz-Kollaps in Wien

1.000 Haushalte in Währing betroffen

Wiener Start-up bringt Kindern Sprachen bei

Spektakulärer Stadion-Plan sorgt für Aufsehen

Neue Anti-Rotgänger-Schilder sorgen für Diskussionen

Mehr Züge, kürzere Intervalle: 600 Mitarbeitende im Einsatz

Mickie Krause macht Wien zur Party-Playa