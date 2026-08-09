Volle Einsätze
Heiße Nächte: Rettung im Dauerstress
Chefarzt Mario Krammel: „Normalerweise sind es 900 bis 1.000 Einsätze in 24 Stunden – aktuell sind es rund zehn Prozent mehr."
Nächte ohne Abkühlung als Hauptproblem
Fehlt die nächtliche Abkühlung, kann sich der Körper nicht erholen – besonders gefährlich für Kinder und ältere Menschen mit Vorerkrankungen.
Krammels Rat: Schatten suchen, Anstrengung auf frühen Morgen oder Abend verschieben, Kopfbedeckung tragen, ausreichend trinken.
Auch interessant
Rettungswagen rüsten auf
Kühlfächer mit kalten Infusionen, klimatisierte Fahrzeuge, mehr Personal im Einsatz – die Rettung stemmt sich mit allen Mitteln gegen die Gluthitze.
Fazit: Wenn die Nacht keine Erholung bringt, zahlt der Körper den Preis.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden