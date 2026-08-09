Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Volle Einsätze

Heiße Nächte: Rettung im Dauerstress

Mehrere Rettungs- und Polizeifahrzeuge mit Blaulicht vor einem Krankenhaus bei Nacht.
© ORF
Die Hitzewelle fordert Wiens Berufsrettung heraus: zehn Prozent mehr Einsätze als sonst. Hitzekollaps, Erschöpfung, Dehydrierung dominieren den Alltag.
OE24 auf Google bevorzugen

Chefarzt Mario Krammel: „Normalerweise sind es 900 bis 1.000 Einsätze in 24 Stunden – aktuell sind es rund zehn Prozent mehr."

Nächte ohne Abkühlung als Hauptproblem

Fehlt die nächtliche Abkühlung, kann sich der Körper nicht erholen – besonders gefährlich für Kinder und ältere Menschen mit Vorerkrankungen.

Krammels Rat: Schatten suchen, Anstrengung auf frühen Morgen oder Abend verschieben, Kopfbedeckung tragen, ausreichend trinken.

Auch interessant

Mainzer Weiper träumt von Champions League

Brände bei Triest: Bomben und Granaten erschweren Einsatz

Swarovski: So sinnlich sind ihre neuen Dirndl

Rettungswagen rüsten auf

Kühlfächer mit kalten Infusionen, klimatisierte Fahrzeuge, mehr Personal im Einsatz – die Rettung stemmt sich mit allen Mitteln gegen die Gluthitze.

Fazit: Wenn die Nacht keine Erholung bringt, zahlt der Körper den Preis.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Polizei stoppt Roadrunner-Wahnsinn

WEGA: 1.000 Mal Lebensgefahr

Schleuse Freudenau wieder freigegeben

Eine Woche Extra-Planschen

Rettung im Dauerstress

Lobau: Ermittler jagen die Wahrheit unter der Asche

Tierschutz-Betrug aufgeflogen: 42 Hunde und Katzen gestrandet

Hitzeflucht mit Popcorn

Floridsdorfer Brücke schneller frei

"Auszeit-WG vor Gericht"