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Nach Doppelpack

Mainzer Weiper träumt von Champions League

Zwei Fußballspieler von Sturm Graz jubeln im Stadion nach einem Tor.
© GEPA pictures
Leihspieler erobert im Sturm die Herzen der Graz-Fans.
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Warum kickt ein hochveranlagtes Eigengewächs des 1. FSV Mainz 05 plötzlich in der österreichischen Bundesliga? Die Antwort lieferte Nelson Weiper beim 2:0-Erfolg von Sturm Graz gegen Hartberg direkt auf dem Platz: Spielpraxis, Selbstvertrauen und Tore auf europäischem Niveau sammeln. Zur Erinnerung: Weiper bekam 2022 die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler Deutschlands verliehen ...

1. Doppelpack in der Bundesliga

Beim ersten Grazer Saison-Sieg avancierte der 21-jährige Leihstürmer nach seiner Einwechslung prompt zum matchentscheidenden Mann.  Begünstigt durch eine Gelb-Rote Karte für Hartbergs Konstantin Schopp (60.) nutzten die Grazer die Überzahl aus. Zweimal bediente Simon Seidl den deutschen U21-Nationalspieler im Strafraum, zweimal schloss Weiper eiskalt ab (69., 81.).

Vertrag bis 2029

In Mainz steht Weiper langfristig bis 2029 unter Vertrag, kam dort in der starken Bundesliga-Konkurrenz zuletzt aber meist nur zu Joker-Einsätzen. Der Wechsel zu Sturm Graz ist ein bewusster Karriereschritt: Bei einem Spitzenteam Spielpraxis als Torgarant sammeln, um gestärkt zu seinem Stamm-Klub zurückzukehren.

Spritzen und Schmerzmitteln

Aktuell bremsen den Angreifer allerdings noch physische Probleme. Um "im Prozess zu bleiben", hilft sich Weiper derzeit mit Schmerzmitteln und Spritzen. "Er ist leider nicht so fit wie gewünscht. Wir müssen sehr behutsam mit ihm umgehen, weil wir nachhaltig was mit ihm vorhaben", betonte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch.

"Alles ist möglich"

Weiper blickt nach schwierigen Wochen optimistisch nach vorne und richtet den Fokus bereits auf das Rückspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Fenerbahçe Istanbul (Hinspiel 0:2). Genau diese internationalen Härteprüfungen sind der Grund für den Wechsel nach Österreich: "Wenn wir ein Tor machen, egal ob in der 1. oder 85. Minute, ist alles möglich", zeigt sich der Mainzer Leihspieler kämpferisch.

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