Admira verliert auch das 2. Saisonspiel

Admira Wacker hat auch das zweite Saisonspiel in der 2. Fußball-Liga verloren.

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Die Südstädter mussten sich am Sonntagvormittag zum Abschluss der 2. Runde beim SKU Amstetten mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Die Tore für die in der Liga noch ungeschlagenen Amstettner erzielten Goalgetter David Peham (37.) und Armin Haider (67.). Letzterer bereitete auch das 1:0 gekonnt vor. Der Admira gelang durch Sergej Savic per Kopf nach einem Corner nur noch der Anschlusstreffer (85.).