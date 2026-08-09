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A22 wieder offen

Floridsdorfer Brücke schneller frei

Luftaufnahme der Floridsdorfer Brücke über die Donau mit Autos und Straßenbahn.
© ORF
Was Autofahrer seit Wochen sehnsüchtig erwarten, wird jetzt Realität – und das früher als geplant! Die Bauarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke schreiten in einem Tempo voran, das selbst die Verantwortlichen überrascht.
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In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22 und 5 Uhr, fiel die Entscheidung: Dann wechselte die Baustelle in die zweite Bauphase – ein Zeitpunkt, der ursprünglich gar nicht vorgesehen war.

Die Belohnung: freie Fahrt auf die A22

Der Grund für die Eile lohnt sich: Bereits ab dem kommenden Wochenende stehen die Auffahrten zur A22 wieder in beide Fahrtrichtungen offen. Tausende Pendler dürfen aufatmen.

Tempo als Verdienst der Bauteams

Möglich machte diesen überraschenden Vorsprung der zügige Baufortschritt – ein Erfolg, der zeigt, dass die Arbeiten effizienter laufen als kalkuliert.

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Die Stadt Wien bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet weiterhin um erhöhte Vorsicht im sensiblen Baustellenbereich – denn auch wenn es schneller geht, bleibt Vorsicht oberstes Gebot.

Fazit: Ein Wochenende, das zeigt, wie schnell aus einer nervigen Baustelle wieder freie Fahrt werden kann.

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