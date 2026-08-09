A22 wieder offen
Floridsdorfer Brücke schneller frei
In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22 und 5 Uhr, fiel die Entscheidung: Dann wechselte die Baustelle in die zweite Bauphase – ein Zeitpunkt, der ursprünglich gar nicht vorgesehen war.
Die Belohnung: freie Fahrt auf die A22
Der Grund für die Eile lohnt sich: Bereits ab dem kommenden Wochenende stehen die Auffahrten zur A22 wieder in beide Fahrtrichtungen offen. Tausende Pendler dürfen aufatmen.
Tempo als Verdienst der Bauteams
Möglich machte diesen überraschenden Vorsprung der zügige Baufortschritt – ein Erfolg, der zeigt, dass die Arbeiten effizienter laufen als kalkuliert.
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Stadt Wien dankt für Geduld
Die Stadt Wien bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet weiterhin um erhöhte Vorsicht im sensiblen Baustellenbereich – denn auch wenn es schneller geht, bleibt Vorsicht oberstes Gebot.
Fazit: Ein Wochenende, das zeigt, wie schnell aus einer nervigen Baustelle wieder freie Fahrt werden kann.
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