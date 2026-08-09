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HAUSRUCKVIERTEL

Reh aus Springbrunnen gerettet

Rehrettung
© FF Alkoven
Betonumrandung war zu breit, um wieder rauszuspringen.
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Am Samstagabend gab es im Bezirk Eferding einen tierischen Badeunfall: Um 19.20 Uhr stand für die Freiwillige Feuerwehr Alkoven eine Tierrettung im Bereich von Gstocket an: "Reh kann nicht mehr aus Pool" stand auf den Pagern.

Die ausgerückte Mannschaft fand in Gstocket eine Art Springbrunnen vor. Das Tier dürfte – vermutlich um seinen Durst zu stillen – in das rund 1,5 m Wassertiefe aufweisende Behältnis gestürzt sein. Die Betonumrandung verhinderte dann, dass es rauskonnte.

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Reh erholte sich lange unter Bäumen

Reh unter Baum
Reh erholte sich von Strapazen. © FF Alkoven

Ein Feuerwehrmann sprang daraufhin in den Brunnen. Das bereits erschöpfte Reh konnte recht einfach gepackt und aus dem Wassergefängnis befreit werden. Erst sprang es zwar davon, legte dann jedoch unter Bäumen eine längere Erholungspause von den durchlebten Strapazen ein. Es ist inzwischen wieder fit.

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