Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

IN WELS

Betrunkener Radfahrer zweimal erwischt

Fahrrad
© APA/dpa/Maurizio Gambarini
Mann sagte zu Polizisten: "Ihr könnt mich gernhaben!"
OE24 auf Google bevorzugen

Gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit wurde ein betrunkener Radfahrer am Samstagabend in Wels beim Lenken seines Fahrrades erwischt. Gegen 22.15 Uhr bemerkte eine Streife, dass der 65-jährige Welser auf der Hessenstraße ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zudem einen Alkoholwert von 1,06 Promille aufwies. Nach Aufnahme der Daten teilten ihm die Beamten mit, dass er nicht mehr weiterfahren dürfe, weshalb er ungehalten wurde und sein Fahrrad wegschob.

Auch interessant

WEGA: 1.000 Mal Lebensgefahr

Lobau: Ermittler jagen die Wahrheit unter der Asche

Hitzeflucht mit Popcorn

Am Kaiser-Josef-Platz

Wenige Zeit später entdeckten die Beamten den Mann erneut. Am Kaiser-Josef-Platz saß der 65-Jährige wieder auf seinem Rad und fuhr Richtung Osten. Bei der neuerlichen Anhaltung zeigte er sich wieder ungehalten und versuchte sein Fahrrad in Richtung des Polizeiautos zu stoßen. Die neuerliche Aufforderung zum Alkotest verweigerte er mit den Worten: "Ihr könnt mich gern haben!" Daraufhin sperrten die Polizisten das Fahrrad mit einem Schloss ab um ein weiteres Wegfahren zu verhindern. Der Mann wird angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

OÖ: Zahl der Firmen- und Privatinsolvenzen gestiegen

36-Jährige entdeckt Einschussloch in ihrem Auto

Radfahrerin entdeckt Vermissten (33) tot in Unfall-Auto

10-Jährige bricht bei Hitze-Tour zusammen - Heli-Rettung

Potocnik kämpft gegen Linzer Hochhäuser

Reh aus Springbrunnen gerettet

Betrunkener Radfahrer zweimal erwischt

51-Jähriger mit Quad eingeklemmt

Junge Goldschakale im Cumberland Wildpark

Illegale Müllentsorgung in Linz: Heuer schon 583 Fälle