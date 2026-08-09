Betrunkener Radfahrer zweimal erwischt

Mann sagte zu Polizisten: "Ihr könnt mich gernhaben!"

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Gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit wurde ein betrunkener Radfahrer am Samstagabend in Wels beim Lenken seines Fahrrades erwischt. Gegen 22.15 Uhr bemerkte eine Streife, dass der 65-jährige Welser auf der Hessenstraße ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zudem einen Alkoholwert von 1,06 Promille aufwies. Nach Aufnahme der Daten teilten ihm die Beamten mit, dass er nicht mehr weiterfahren dürfe, weshalb er ungehalten wurde und sein Fahrrad wegschob.

Am Kaiser-Josef-Platz

Wenige Zeit später entdeckten die Beamten den Mann erneut. Am Kaiser-Josef-Platz saß der 65-Jährige wieder auf seinem Rad und fuhr Richtung Osten. Bei der neuerlichen Anhaltung zeigte er sich wieder ungehalten und versuchte sein Fahrrad in Richtung des Polizeiautos zu stoßen. Die neuerliche Aufforderung zum Alkotest verweigerte er mit den Worten: "Ihr könnt mich gern haben!" Daraufhin sperrten die Polizisten das Fahrrad mit einem Schloss ab um ein weiteres Wegfahren zu verhindern. Der Mann wird angezeigt.