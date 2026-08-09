Bis zu 37 Grad: Jetzt kommt die nächste Hitze-Woche

Das Wetter in der kommenden Woche wird sommerlich heiß, aber weniger extrem als zuletzt, prognostiziert die Geosphere Austria.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Montag gibt es in der Früh Wolkenfelder im Westen und Norden, außerdem können einzelne gewittrige Regenschauer durchziehen. Ab Mittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung in vielen Regionen zu. Flächendeckende Niederschläge sind jedoch unwahrscheinlich. In der Früh hat es 14 bis 21 Grad, später 29 bis 37 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Der Dienstag startet meist heiter bis wolkig und somit recht sonnig. Jedoch bilden sich vor allem im Bergland und auf der Alpensüdseite schon früh erste Quellwolken und mit diesen steigt die Neigung zu Schauern und Gewittern an. Weiter im Norden und Osten bleibt es dagegen meist sonnig und trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten abschnittsweise teils lebhaft, aus West bis Nordost. Die Frühtemperaturen liegen bei 15 bis 23 Grad, die Tageshöchstwerte bei 28 bis 34 Grad.

Strahlend sonnig

Am Mittwoch bringt Hochdruckeinfluss strahlend sonniges Wetter. Lediglich über den Bergen entstehen am Nachmittag etwas mehr Quellwolken, zu Regenschauern und Gewittern kommt es aber nur vereinzelt und am ehesten entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Neun bis 20 Grad hat es zu Tagesbeginn, 25 bis 32 Grad im weiteren Verlauf.

Am Donnerstag ist es weiterhin sonnig. Selbst über den Bergen entstehen nur wenige Quellwolken und das Schauer- und Gewitterrisiko ist gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen betragen acht bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 26 bis 34 Grad, wobei es im Westen am heißesten wird.

Auch am Freitag steht in ganz Österreich noch strahlender Sonnenschein auf dem Programm. Selbst im Bergland entstehen nur wenige, oft harmlose Quellwolken. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Südost. Der Tag beginnt voraussichtlich bei sieben bis 20 Grad, die Höchsttemperaturen sind bei 28 bis 34 Grad erreicht.