Kärnten
TV
E-Paper
Immo
Österreich

BADE-DRAMA

65-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Wörthersee

Wasserrettung ÖWR
© APA / B. Gindl (Symbolbild)
Der Mann wurde nach 30 Minuten aus acht Metern Tiefe geborgen.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 65-jähriger Mann ist Sonntagvormittag bei einem Badeunfall im Wörthersee offenbar ums Leben gekommen. Laut Polizei sei der Mann beim Schwimmen plötzlich untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Seine Frau beobachtete den Vorfall und schlug Alarm. Feuerwehrtaucher aus Reifnitz bargen den Verunglückten eine halbe Stunde später aus acht Metern Tiefe und übergaben ihn nach ersten Reanimationsmaßnahmen an den Rettungshubschrauber.

Auch interessant

20-Jähriger nach Feuerwehrfest angefahren – tot

Carinthischer Sommer wird 2027 verlängert

Paragleiter crasht in Stromleitung und legt 1.200 Haushalte lahm

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der 65-Jährige während des Transports ins Krankenhaus gestorben, was von der Polizei auf APA-Anfrage weder bestätigt noch dementiert werden konnte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Paragleiter crasht in Stromleitung und legt 1.200 Haushalte lahm

Carinthischer Sommer wird 2027 verlängert

Villacher Kirchtagswoche versetzt heuer in Li-La-Laune

65-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Wörthersee

Villacher Kirchtag: Songwünsche per App zum DJ-Pult schicken

720.000 Euro gegen Hitze in Seniorenheimen

400.000 Besucher waren beim 81. Villacher Kirchtag dabei

Nicht der Fuchs: 24 Henderl aus Stall gestohlen

Villacher Kirchtag schlägt wegen Hitzewelle Alarm

20-Jähriger nach Feuerwehrfest angefahren – tot