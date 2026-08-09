BADE-DRAMA
65-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Wörthersee
Ein 65-jähriger Mann ist Sonntagvormittag bei einem Badeunfall im Wörthersee offenbar ums Leben gekommen. Laut Polizei sei der Mann beim Schwimmen plötzlich untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Seine Frau beobachtete den Vorfall und schlug Alarm. Feuerwehrtaucher aus Reifnitz bargen den Verunglückten eine halbe Stunde später aus acht Metern Tiefe und übergaben ihn nach ersten Reanimationsmaßnahmen an den Rettungshubschrauber.
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Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der 65-Jährige während des Transports ins Krankenhaus gestorben, was von der Polizei auf APA-Anfrage weder bestätigt noch dementiert werden konnte.
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