Hitze & Bäder bleibn
Eine Woche Extra-Planschen
Kongressbad, Laaerbergbad, Brigittenauer Bad und Strandbad Alte Donau bleiben statt bis 9. August nun bis 16. August bis 20.30 Uhr geöffnet, Badeschluss ist um 20 Uhr – fein abgestimmt auf die Dämmerung, damit niemand im Dunkeln nach seinen Badeschlapfen tastet.
Der Stadtrat als Rettungsschwimmer der Nation
„Die hohen Temperaturen stellen nach wie vor eine große Belastung für die Wienerinnen und Wiener dar", erklärt Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky trocken – ein Wort, das gerade wohl kaum jemand in Wien verwenden würde. Sein Rezept gegen die Gluthitze: mehr Zeit im kühlen Nass.
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Montag wird's ernst
Wer glaubt, das Schlimmste sei überstanden, irrt: Die Wetterprognose kündigt für Montag bis zu 36 Grad an – quasi die Encore-Vorstellung des Sommers. Erst ab Mittwoch pendelt sich das Thermometer wieder bei gemütlicheren 30 Grad ein.
Fazit: Solange die Sonne Überstunden macht, machen Wiens Bäder eben mit.
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