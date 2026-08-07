Freier Eintritt
Filmfestival Wien: Das Star-Programm am Wochenende
Am Wochenende vom 7. bis 9. August 2026 erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm.
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Am Freitag läuft von 21:00 bis 22:14 Uhr der Konzertfilm "Shawn Mendes – For Friends And Family Only". Zur Live-Premiere seines neuen Albums "Shawn" gibt der Sänger zwischen den Songs persönliche Geschichten zum Besten, erzählt von den Inspirationen hinter jedem Stück und gewährt seinen Fans so ganz persönliche Einblicke in seinen kreativen Prozess.
Star-Atmosphäre direkt auf der Leinwand
Direkt im Anschluss (22:14–23:10 Uhr) bringt "Billie Eilish, Charli XCX, Lorde, Olivia Rodrigo: Glastonbury 2022" die magische Atmosphäre der Worthy Farm und den Staub der Bühnen direkt auf die Leinwand. Am Samstag (8. August, 21:00–22:34 Uhr) folgt "Nicole Scherzinger – Live From The Royal Albert Hall". Ihre erste große Solo-Show in Großbritannien seit 13 Jahren vereint dabei Pop-Hits und West-End-Musicals.
Den Abschluss bildet am Sonntag, dem 9. August, "Carmen: Wiener Staatsoper". Gezeigt wird eine Geschichte voller Missverständnisse, in der Liebe mit Begehren verwechselt wird. Am Ende zahlt Carmen den höchsten Preis – als eine Frau, die ihre Unabhängigkeit über alles stellt.
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