So viel kosten Bier, Brezel & Co. auf der Wiener Kaiser Wiesn

Ob bei einer frisch gezapften Maß, beim gemeinsamen Essen oder beim Feiern bis in den Abend – die Wiener Kaiser Wiesn ist für den Besucheransturm in den kommenden Wochen bereit.

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Von 24. September bis 11. Oktober steigt in Wien die allseits beliebte "Kaiser Wiesn" als Pendant zum Münchner Oktoberfest. Seit mittlerweile fünf Jahren locken Unterhaltungsprogramme, Live-Auftritte, Musik, Speis und Trank Gäste von nah und fern in den Wiener Prater, um sich gemeinsam im Wiesndorf, in den Festzelten und den Almen zu amüsieren.

Wer anständig feiern will, darf mitunter den Griff ins Geldbörsel nicht scheuen. Während tagsüber sowie auf dem Freigelände und in den Almen der Eintritt frei ist, fallen für die Abendveranstaltungen in den Zelten Gebühren an. Tickets für Auftritte von Schlagergrößen wie Lauser, Mountain Crew oder Fetzentaler kosten in der Regel zwischen 30 und 50 Euro - Getränke und Speisen nicht mit eingerechnet.

Festzelt auf der Wiener Kaiser Wiesn. © Kaiser Wiesn / Harald Klemm

Gastropreise auf der Wiesn

Ob frisch gezapfte Maß, Brettljausen oder eine heiße Stelze - oe24 hat eine Übersicht zu den Gastropreisen auf der Wiener Kaiser Wiesn zusammengestellt:

16,20 € für Bier (1 Liter)

Gösser Märzen, Gösser NaturRadler, Gösser NaturGold alkoholfrei, Edelweiss Hofbräu

10,60 € für Stibitzer Weisser Spritzer (0,5 Liter)

21,20 € für Stibitzer Weisser Spritzer (1 Liter)

8,50 € für Hochriegl Spritz Hugo (0,25 Liter)

9,00 € für Aperol Spritz (0,25 Liter)

52,00 € für Wein (0,75 Liter)

Mayer am Pfarrplatz: Wiener Gemischter Satz, Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Fräulein Rosé; Scheiblhofer: Big John

58 € für Schaumwein (0,75 Liter)

Schlumberger Rosé Ice Secco, White Ice Secco, Sparkling Brut

5,20 € für Miniaturen und Schnäpse (2 cl)

Prinz Williams Birne, Prinz Zwetschke, Prinz Marille, Prinz Haselnuss, Jägermeister, Kleiner Klopfer Feige, Kleiner Klopfer Pfefferminz, Kleiner Klopfer Aprés Ski Mix, Zirberl Obsthof Mayerhofer, Underberg / Underberg Espresso Herbtini

6,00 € für Soft Drinks (0,25 bis 0,5 Liter)

Red Bull, Trixi, Almdudler, Rauch Eistee

5,00 € für Gasteiner laut/still (0,33 Liter)

9,20 € für Gasteiner laut/still (1 Liter)

14,80 € für Aufstrichvariation & Bierradi

Liptauer, Eiaufstrich, Kräuteraufstrich, Obatzta, gesalzener Bierradi, Radieschen, Laugenbreze

76,00 € für A gscheide Brettljausn (4 Personen)

Wurzelspeck, kalter Aufschnitt, Aufstriche, Bergkäse, Verhackertes, Senf, SteirerKren, Butter, jede Menge Eingelegtes, Gebäckkorb

7,90 € für Leberkässemmel

8,90 € für Sacherwürstel (1 Paar plus Semmel)

12,80 € für Weißwürste (1 Paar plus Laugenbreze)

13,80 € für Malzbratwurst (plus Salzkartoffeln und Sauerkraut)

19,10 € für Grillhendl (Halbe Portion plus Erdäpfelsalat)

19,80 € für Schweinsbraten (plus Knödel)

22,70 € für Stelze (1 Portion plus Knödel und Sauerkraut)

60,50 € für Stelze (im Ganzen für 3 Personen)

15,60 € für Kasspätzle

8,50 € für Gulaschsuppe (plus Semmel)

6,50 € für Pommes Frites

5,20 € für Laugenbreze

9,90 € für Topfen- bzw. Apfelstrudel (plus Vanillesauce)

13,20 € für Riesenbuchtel (plus Vanillesauce)

13,20 € für Kaiserschmarren (plus Zwetschkenröster)

Alle Angaben sind ohne Gewähr.