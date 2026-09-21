Wien-Krimi zum Mitraten: waff startet Social-Media-Serie

Ein verschwundener Brillantring, geheime Karrierepläne und jede Menge Verdächtige: Der Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds (waff) bringt heute einen Krimi made in Austria auf Social Media.

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Mit "Alle lieben Alibis" setzt der waff (Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds) seinen Kurs als Vorreiter im Vertical Storytelling fort. Noch vor dem offiziellen Serienstart wurde die rot-weiß-rote Produktion in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal im Wiener Künstlerhaus präsentiert. Ab heute (21. September) kann jeder selbst auf den Social-Media-Kanälen des waff in die Rolle der Ermittler schlüpfen - die Handlung lädt ausdrücklich zum Mitraten ein. Im Fokus steht ein rätselhafter Diebstahl im Zuge einer glanzvollen Wohltätigkeitsgala in einem Wiener Stadtpalais, als ein wertvoller Brillantring plötzlich spurlos verschwindet. Die Figuren Mary und Ali nehmen die Spur auf und versuchen, den Täter zu entlarven.

Filmposter zu "Alle lieben Alibis". © waff

Hinter dem Krimi steckt allerdings mehr als nur reine Unterhaltung. Sämtliche Verdächtige tragen Geheimnisse mit sich herum, die eng mit ihrer beruflichen Entwicklung verbunden sind. Themen wie Schwangerschaft, das Nachholen eines Abschlusses, beruflicher Aufstieg oder Neustart sowie wirtschaftliche Herausforderungen fließen direkt in die Handlung mit ein. Auf diese Weise verbindet der waff seine Kernaufgabe rund um das Thema Aus- und Weiterbildung mit zeitgenössischer Unterhaltung. Der Social-Media-Krimi zeigt, wie stark berufliche Entscheidungen das Leben prägen können, und verpackt diese Botschaft in ein spannendes Rätsel voller Verdächtiger, Motive und überraschender Wendungen.

Alle lieben Alibis: Alle Spuren führen zum waff. © waff

Die zwölf Folgen von "Alle lieben Alibis" werden über einen Zeitraum von vier Wochen ausgespielt. Die kurzen Episoden im Hochformat laden zum Mitraten ein - ideal, damit sich möglichst viele Wiener in mancher Lebenssituation wiedererkennen und sie die Spur zum waff führt. Den modernen Charakter des Social Media Krimi unterstreicht auch der Cast, eine Mischung aus professionellen Schauspielern und bekannten Persönlichkeiten aus Musik, Social Media und Kabarett.

V.l.n.r: waff-Geschäftsführer Marko Miloradovic, Ali-Darsteller Onur Poyraz, Mary-Darstellerin Zeynep Alan und waff-Vorstandsvorsitzender Christian Meidlinger © Jana Madzigon / waff

Stimmen zum Projekt

Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak: „Gut ausgebildete Fachkräfte in Zukunftsberufen sind ein entscheidender Standortfaktor. Die Stadt Wien unternimmt alles für Beschäftigung und Wachstum und stellt den Wiener*innen Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung bereit. Damit möglichst viele die vorhandenen Angebote nutzen, sprechen wir sie gezielt an, diesmal mit der Krimi-Serie 'Alle lieben Alibis'."

waff-Vorstandsvorsitzender Christian Meidlinger: „Der waff steht Wiener*innen mit kostenloser Beratung und Geld für Aus- und Weiterbildung zur Seite, wenn es um das Nachholen von Ausbildungsabschlüssen, Weiterbildung oder Umstiege geht. Die Serie zeigt typische berufliche Veränderungssituationen, in denen der waff entscheidend unterstützen kann."

waff-Geschäftsführer Marko Miloradović freut sich über "Alle lieben Alibis": "Ich bin sicher, dass wir mit der Serie viel Aufmerksamkeit erzielen und viele Wiener*innen motivieren werden, ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Der Erfolg der ersten beiden Staffeln hat gezeigt, dass die Menschen die Geschichten nicht nur verfolgen, sondern danach auch zum waff kommen und eine Ausbildung beginnen."