Turnier in Warschau
Rot-weiß-rote Weltmeister nur 18. bei Tram-EM
Bei der Straßenbahn-Europameisterschaft in Warschau erreichten Admira Junuzovic und Dennis Samoilov den 18. Rang. Das Team der Wiener Linien stellte sich in der polnischen Hauptstadt der Konkurrenz von insgesamt 26 Mannschaften aus ganz Europa. Nach dem Weltmeistertitel im Vorjahr gingen die Wiener mit entsprechend hohen Ambitionen in den Bewerb, konnten diesmal aber nicht an ihre Spitzenplatzierung anknüpfen.
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"Warschau hat als herzlicher und professioneller Gastgeber gezeigt, dass hinter jeder pünktlichen Fahrt Menschen stehen, die europäische Städte Tag für Tag sicher in Bewegung halten. Die Tram-EM macht diese unsichtbare Leistung sichtbar. Bei den Disziplinen – vom zentimetergenauen Bremsen bis hin zum 'Tram-Bowling' – wird schnell klar, dass das Steuern einer tonnenschweren Bahn keine bloße Routine ist. Es erfordert höchste Konzentration, millimetergenaue Präzision und eiserne Nerven", sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.
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