Trinkgeld in Kroatien: Wie viel ist im Restaurant üblich?

Wer in Kroatien essen geht, steht vor der Frage: Wie viel Trinkgeld ist angemessen? Für Reisende gibt es dabei nur wenige Unterschiede.

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Gerade im Sommer zieht es viele Österreicher nach Kroatien. Wer die Gepflogenheiten des Urlaubslandes kennt, kann peinliche Situationen beim Bezahlen vermeiden. Besonders beim Trinkgeld gibt es einige Dinge zu beachten.

Euro statt Kuna

Bei der Währung müssen sich deutsche Reisende nicht umstellen. Kroatien ist Mitglied der Europäischen Union und bezahlt ebenfalls mit dem Euro. Die frühere Landeswährung Kuna wurde 2023 durch den Euro als offizielle Währung abgelöst. Ein Umtausch ist deshalb nicht nötig – auch nicht für das Trinkgeld im Restaurant.

Zehn Prozent sind üblich

In kroatischen Restaurants sind zehn Prozent Trinkgeld üblich. Damit liegt das Land nur wenig über der in Österreich genannten Regel von fünf bis zehn Prozent. Auch in Hotels und Taxis sind zehn Prozent gebräuchlich.

Wer sich an dieser Größenordnung orientiert, liegt laut den vorliegenden Informationen auch in anderen europäischen Urlaubsländern nicht grundsätzlich daneben. Genannt werden etwa Portugal, Spanien und Griechenland, wo zehn Prozent ebenfalls üblich sind.

Bargeld gibt es vor Ort

Wer Münzen oder Scheine für das Trinkgeld benötigt, kann in Kroatien an den meisten Bankautomaten mit deutschen Kredit-, Giro- und Debitkarten Bargeld abheben. Das gibt das Auswärtige Amt an.

Darüber hinaus ist in Restaurants, Hotels, Geschäften und Tankstellen in der Regel auch eine direkte Zahlung mit Kreditkarte möglich. Damit stehen Reisenden beim Bezahlen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Wer nach Kroatien reist, muss sich beim Bezahlen somit nur wenig umstellen: Der Euro ist die offizielle Währung, und beim Trinkgeld sind zehn Prozent eine übliche Größenordnung.