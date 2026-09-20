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25 Jahre Leopold Museum: Freier Eintritt für Besucher

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Modernes Leopold Museum im MuseumsQuartier Wien, mit Vorplatz und entspannter Atmosphäre bei Sonnenschein.
© Alexander Eugen-Koller
Zum 25. Jubiläum öffnet das Leopold Museum in Wien am heutigen Sonntag seine Türen kostenlos für alle Kunstinteressierten.
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Was vor Jahrzehnten mit der Leidenschaft des Sammler-Ehepaars Rudolf und Elisabeth Leopold begann, ist heute eine der wichtigsten Kulturadressen des Landes. Das Museum im Wiener MuseumsQuartier beherbergt zahlreiche Werke von Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka und weiteren Größen der österreichischen Kunstszene. Grundlage dafür war eine gewaltige Privatsammlung, die später in eine Stiftung eingebracht wurde.

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Anlässlich des Jubiläums steht die Dauerausstellung "Wien 1900" im Blickpunkt des Interesses. Besucher erhalten am heutigen Sonntag deshalb nicht nur freien Eintritt, sondern können auch an zwei kostenlosen Führungen teilnehmen. Dabei wird die bewegte Geschichte des Museums ebenso beleuchtet wie das Lebenswerk seines Gründers Rudolf Leopold.

Seit der Eröffnung am 20. September 2001 hat sich das Haus zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Rund neun Millionen Gäste wurden bislang gezählt, die Sammlung umfasst inzwischen 9.000 Objekte. Damit gilt das Leopold Museum heute als die meistbesuchte Institution im Wiener MuseumsQuartier."In Zeiten flüchtiger Informationen und vergänglicher Bildreize möchte das Leopold Museum mehr denn je ein Ort des Innehaltens und der konzentrierten Betrachtung sein", betont Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger im ORF.

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