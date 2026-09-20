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Staplerschein wird Fixteil in LFS

Schulinspektor Stefan Amon, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Fachlehrer Florian Lang (LFS Hollabrunn) und Abteilungsleiter Helmuth Sturm
© Jürgen Mück
Mehr Sicherheit am Bauernhof! Ab diesem Schuljahr ist der Staplerschein direkt in die Ausbildung an Niederösterreichs Landwirtschaftlichen Fachschulen integriert.
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Schülerinnen und Schüler aller Fachrichtungen können das Zertifikat künftig im Rahmen eines Freigegenstandes erwerben, bisher übernahmen das externe Partner.

Teschl-Hofmeister: „Wichtiger Beitrag für Sicherheit"

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont: „Der Staplerschein ist ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit am Bauernhof. Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe setzen auf den sicheren und effizienten Transport schwerer Lasten mittels Gabelstapler." Mit der Integration in den Schulalltag könnten Schüler die Zusatzqualifikation praxisnah erwerben.

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20 Stunden Theorie plus Praxisfahrt

Schulinspektor Stefan Amon erklärt: „Mit dem Staplerschein erhalten unsere Schülerinnen und Schüler eine praxisnahe Qualifikation, die ihnen später im Berufsleben von großem Nutzen sein wird." Die Ausbildung umfasst 20 Theoriestunden sowie eine praktische Fahrstunde, Kurs und Prüfung finden direkt an den Schulen statt. Erhältlich ist der Schein in Hohenlehen, Gießhübl, Edelhof, Krems, Langenlois, Hollabrunn, Mistelbach, Obersiebenbrunn, Pyhra und Warth.

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