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Karner eröffnete High-Tech-Station in St. Veit

Dank und Gruß.
© LPD NÖ/Greene
Blaulicht-Prominenz gab sich die Ehre! Innenminister Gerhard Karner eröffnete feierlich die neue Polizeiinspektion in St. Veit an der Gölsen, mit dabei zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Exekutive, darunter Bundesrat Karl Weber, Bürgermeister Christian Fischer, Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer und Landespolizeidirektor Franz Popp.
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Der Innenminister machte klar, worum es geht: „Ausgezeichnete Polizeiarbeit braucht zeitgemäße Rahmenbedingungen. Deshalb investieren wir ganz gezielt in moderne Dienststellen, in neue Streifenfahrzeuge und in Schutzausrüstung." Das diene nicht nur dem Schutz der Beamten, sondern auch der Sicherheit der Bevölkerung.

Im schönen St. Veit an der Gölsen.
Im schönen St. Veit an der Gölsen. © PD NÖ/Greene

„Auf dem letzten Stand der Technik"

Landespolizeidirektor Franz Popp schwärmte von der neuen Ausstattung: Die Dienststelle sei „auf dem letzten Stand der Technik" und stärke die Motivation der Belegschaft. Bürgermeister Christian Fischer betonte die Bedeutung der Barrierefreiheit und dankte den Beamten für ihren täglichen Einsatz.

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Segen zum Start

Umrahmt vom Blasorchester St. Veit unter Kapellmeister Markus Lampl, wurde die Dienststelle abschließend von Pfarrer Leonhard Obex gesegnet, ein feierlicher Abschluss für den neuen Sicherheits-Stützpunkt.

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