Polizeiposten
Karner eröffnete High-Tech-Station in St. Veit
Der Innenminister machte klar, worum es geht: „Ausgezeichnete Polizeiarbeit braucht zeitgemäße Rahmenbedingungen. Deshalb investieren wir ganz gezielt in moderne Dienststellen, in neue Streifenfahrzeuge und in Schutzausrüstung." Das diene nicht nur dem Schutz der Beamten, sondern auch der Sicherheit der Bevölkerung.
„Auf dem letzten Stand der Technik"
Landespolizeidirektor Franz Popp schwärmte von der neuen Ausstattung: Die Dienststelle sei „auf dem letzten Stand der Technik" und stärke die Motivation der Belegschaft. Bürgermeister Christian Fischer betonte die Bedeutung der Barrierefreiheit und dankte den Beamten für ihren täglichen Einsatz.
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Segen zum Start
Umrahmt vom Blasorchester St. Veit unter Kapellmeister Markus Lampl, wurde die Dienststelle abschließend von Pfarrer Leonhard Obex gesegnet, ein feierlicher Abschluss für den neuen Sicherheits-Stützpunkt.
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