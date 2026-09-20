oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Alarm an Zapfsäule

Pernkopf: "Spritpreise müssen runter!"

Pernkopf: "Wir haben uns die Kriege von Putin und Trump nicht ausgesucht, aber sie treffen auch unsere Wirtschaft und unsere Geldbörsen!"
© Josef Bollwein
Die Menschen ächzen unter den Spritpreisen – und jetzt schlägt Stephan Pernkopf Alarm! Der Landeshauptmann-Stellvertreter fordert eine sofortige Trendwende bei Diesel und Benzin.
OE24 auf Google bevorzugen

Pernkopf wird deutlich: „Das Leben muss wieder leichter werden. Die immens hohen Diesel- und Benzinpreise müssen runter, um die Menschen und die Wirtschaft zu entlasten. Dazu müssen alle Maßnahmen geprüft und schnellstmöglich umgesetzt werden!

Kampfansage gegen hohe Spritpreise

Denn es geht längst nicht mehr nur um die Preise an der Zapfsäule: Höhere Spritpreise werden auch auf alle anderen Preise im Supermarkt durchschlagen und die Güter des täglichen Lebens verteuern und auch die Inflation antreiben!" Seine klare Forderung: „Vor allem die Mehreinnahmen durch höheres Steueraufkommen müssen an die Landsleute zurückgegeben werden!"

Experte enthüllt: Hälfte des Preises ist Staat

Univ. Prof. Daniel Varro liefert die brisanten Zahlen dazu: „Etwa die Hälfte des Spritpreises machen die staatlichen Abgaben aus. Diese beinhalten die Mineralölsteuer, die CO2-Bepreisung und die Mehrwertsteuer."

Alarm an der Zapfsäule

Bereits im Frühjahr hatte Pernkopf gefordert, die CO2-Bepreisung zumindest temporär auszusetzen oder Mineralölsteuer samt Mehrwertsteuer zu senken, ein Teil davon wurde bereits umgesetzt. Auch bei Strom und Gas will er ansetzen: Extreme Gaspreisspitzen dürfen nicht ungefiltert auf den gesamten Strompreis durchschlagen.

„Wir haben uns diese Kriege nicht ausgesucht"

Mit deutlichen Worten macht Pernkopf die internationale Lage für die Preisexplosion verantwortlich: „Wir haben uns die Kriege von Putin und Trump nicht ausgesucht, aber sie treffen auch unsere Wirtschaft und unsere Geldbörsen!"

Auch interessant

Klima-Wunder im Gemeindebau: Döbling zeigt wie es geht

Linzer Torten-Theaterabend mit viel Pausen-Überraschungen

Maria Riesch: Kinder? Darum habe ich keine

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Highnoon für harte Damen

Brutale Selbstjustiz nach Erdbeben-Plünderungen

Dieses NÖ-Kraftwerk liefert Strom für 12.000 Wiener Haushalte

Karner eröffnete High-Tech-Station in St. Veit

Immo-Boom in NÖ mit 3 Mrd. Euro

Russland unterläuft Riesen-Panne: Geheime Kriegspapiere veröffentlicht

ATV-Star Kerstin: "War zwei Jahre auf der Straße"

Bangen um Stubentiger

SCS feiert goldenes Jubiläum

Rock in Vienna: So läuft der Freitag