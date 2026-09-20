Landarbeiterkammer feiert "75er"

Große Sause auf der Schallaburg! Die niederösterreichische Landarbeiterkammer feierte ihr 75-jähriges Bestehen mit prominenter Runde: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sowie zahlreiche Ehrengäste würdigten die Verdienste der Branche.

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Mikl-Leitner wurde deutlich: „Wenn wir 75 Jahre Landarbeiterkammer Niederösterreich feiern, dann feiern wir auch 75 Jahre, in denen Generationen von Menschen in der Land- und Forstwirtschaft angepackt haben." Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand hätten Niederösterreich zum Agrarland Nummer eins gemacht.

Freistetter: „Immer am Zahn der Zeit"

Präsident Andreas Freistetter zog Bilanz über die Arbeit der Kammer: „Wir waren immer am Zahn der Zeit und haben versucht nach vorne zu denken." Gerade das persönliche Gespräch sei bei aller Technologie das Entscheidende, betonte er und rief dazu auf, verstärkt junge Menschen für einen Beruf in der Land- und Forstwirtschaft zu begeistern.

Hartl: „Wertschätzendes Miteinander"

Vizepräsidentin Judith Hartl hob im Gespräch mit Moderatorin Birgit Perl die Sozialpartnerschaft hervor: „In so rasanten Zeiten wie jetzt, wo sehr viele Herausforderungen auf uns zukommen, ist es wichtig, dass es Raum gibt, wo man alles ansprechen kann, wo ein wertschätzendes Miteinander eine Gesprächsbasis bietet."

Schmuckenschlager: Klimawandel als Prüfstein

Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager erinnerte daran, dass Schwierigkeiten die Landwirtschaft historisch stets vorangebracht hätten. Als größte Herausforderungen nannte er den Klimawandel, die Konkurrenz am Arbeitsmarkt und wirtschaftlichen Druck: „Was wir für Fähigkeiten haben müssen, das gibt uns die Zeit vor." Musikalisch umrahmt wurde der Festakt, im Anschluss folgte ein Open-Air-Konzert.