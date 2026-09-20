Bergsommer-Boom: Bergbahnen jubeln

Die Berge sind der Hit des Sommers! Seit die Annaberger Lifte 2020 den Ganzjahresbetrieb starteten, verwandeln sich die fünf Standorte der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH längst nicht mehr nur im Winter in Besuchermagnete.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Erlebnisalm Mönichkirchen, Hochkar Bergbahnen, Ötscherlifte Lackenhof und Wexl Arena St. Corona am Wechsel liefern nun die beste Sommerbilanz seit Einführung des Sommerbetriebs.

153.000 Gäste allein in den Ferien

Die Zahlen sprechen für sich: Während der Sommerferien kommen 153.000 Gäste an die fünf Standorte, ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem bereits starken Vorjahr. Seit Saisonbeginn im März zählt man bereits mehr als 230.000 Besuche, Betrieb läuft noch bis Anfang November. „Das Bergerlebnis wird bei uns in Niederösterreich immer beliebter", freut sich die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie empfiehlt für den Herbst Wandern kombiniert mit Zipline-Flug oder Nikis Alm-Abenteuer am Hennesteck in Annaberg.

Hitzewelle treibt Gäste in die kühlen Höhen

Geschäftsführer Markus Redl von ecoplus Alpin erklärt den Boom mit dem Wetter: Besonders Juli und August sorgen für den enormen Zuwachs, da Gäste während der Hitzeperioden die Kühle der Berge suchen. Für das gesamte Sommerhalbjahr rechnet er mit einem zweistelligen Plus. Star der Saison ist der neue Teichlift bei den Wexl Trails, weltweit der erste reine Bikelift im Ganzjahresbetrieb. Bei der Zipline Annaberg zählt man seit Saisonstart am 23. Mai bereits mehr als 10.000 Flüge, Rekord!

Herbstferien mit Extra-Betrieb

Die Saison läuft weiter: Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Hochkar und Ötscherlifte Lackenhof öffnen an Wochenenden und Feiertagen bei Schönwetter, während der Herbstferien (24. Oktober bis 1./2. November) täglich. Die Wexl Arena hat bis 27. September täglich geöffnet, danach Freitag bis Sonntag, mit Sonderöffnungen im November.

Die Sommersaison wird größtenteils bis in die Herbstferien fortgesetzt:

Annaberger Lifte

Samstag, Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen bei Schönwetter geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 31. Oktober täglicher Betrieb.

Erlebnisalm Mönichkirchen

Samstag, Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen bei Schönwetter geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 1. November täglicher Betrieb.

Hochkar Bergbahnen

Samstag, Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen bei Schönwetter geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 2. November täglicher Betrieb.

Ötscherlifte Lackenhof

Samstag, Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen bei Schönwetter geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 2. November täglicher Betrieb.

Wexl Arena St. Corona am Wechsel

Bis 27. September täglicher Betrieb. Vom 2. bis 18. Oktober jeweils Freitag bis Sonntag geöffnet. Vom 23. Oktober bis 1. November täglicher Betrieb. Zusätzlich vom 6. bis 8. November sowie vom 13. bis 15. November jeweils Freitag bis Sonntag geöffnet.

Hier noch weitere Bergbahnen (nicht Standorte der ecoplus Alpin GmbH) in Niederösterreich:

Gemeindealpe Mitterbach

Samstag und Sonntag geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 1. November täglicher Betrieb.

Rax-Seilbahn

Bis 15. November täglicher Betrieb.

Sessellift Muckenkogel (Lilienfeld)

Bis 18. Oktober von Mittwoch bis Sonntag geöffnet (Montag und Dienstag Ruhetag, ausgenommen Feiertage). Vom 19. Oktober bis 2. November Samstag und Sonntag geöffnet (Montag bis Freitag Ruhetag, ausgenommen Feiertage).

Schneebergbahn

Bis 1. November täglicher Betrieb bis Bergbahnhof Hochschneeberg. Vom 5. November bis 15. November Donnerstag bis Sonntag Betrieb bis Station Baumgartner.

Schneeberg-Sesselbahn

Bis 18. Oktober jeweils Freitag bis Sonntag geöffnet. Vom 23. Oktober bis voraussichtlich 2. November täglicher Betrieb.

Semmering Hirschenkogel

Bis 21. Oktober jeweils Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Vom 22. Oktober bis 1. November täglicher Betrieb.