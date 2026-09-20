In de Goschn in Grünbach

In der Barbarahalle in Grünbach am Schneeberg gab es am Samstag ausgiebig in de Goschn. Die Wrestling-Promotion Pro Wrestling Österreich (PWÖ) lud anlässlich ihres fünfjährigen Jubiläums zur Show Anniver5ary.

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PWÖ mischt seit fünf Jahren die heimische Szene auf. Bei der Jubiläums-Show in Grünbach standen gleich drei Titel auf dem Spiel.

Openweight-Champion Laurence Roman © In de Goschn

Der aggressive Open-Weight-Champion Laurence Roman aus Dresden stellte sich dem Herausforderer Mr. Hype Kuro aus Frankreich. In einem Chaos-Match, in dem der Schiedsrichter kurzzeitig ausgeknockt war, setzte Roman mehrmals unfaire Aktionen und verließ schließlich als Sieger den Ring.

Weggeputzt wie der Frühschoppen

Die Tag-Team-Titelträger Planet Gojirah (Robert Dreissker und Marc Empire) wurden vom belgischen Team Rivality (MBM und Ultima Sombra) herausgefordert. Das erfahrene Duo Dreissker/Empire war den belgischen Gästen deutlich überlegen und putzte sie weg wie der Frühschoppen die guten Vorsätze zum Tag. Planet Gojirah behielt die prestigeträchtigen Titelgürtel.

Mirko "Yugo" Panic verteidigte den Nine-States-Championship-Titel © In de Goschn

Ottakring gegen Japan

Nicht zu vergessen das Match um den PWÖ-Nine-States-Titel, zu dessen Verteidigung der Publikumsliebling Mirko "Yugo" Panic antrat. Er legte sich mit dem aus Japan eingeflogenen Katsuya Murashima an. Der Ottakringer Yugo musste sich mächtig ins Zeug legen, um dem technisch versierten Gegner aus Fernost Paroli zu bieten. In einer harten aber fairen Auseinandersetzung verteidigte Panic das Titel-Gold erfolgreich.

PWÖ-Chef Arno Enk war sichtbar euphorisch nach der Show: "Wir arbeiten seit fünf Jahren hart daran, Wrestling in Österreich populär zu machen. Die heutige Show war wieder ein voller Erfolg. Aber das war noch lange nicht alles!" Wir sind gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt.