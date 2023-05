Krallt sich Kim Kardashian Supermodel-Ex?

Die Gerüchteküche brodelt! Insidern zufolge soll sich Reality-TV-Sternchen Kim Kardashian ausgerechnet den Footballstar und den Ex von Model Gisele Bündchen, Tom Brady gekrallt haben.

Kim Kardashian (42) scheint genug vom Single-Leben zu haben! Dass sich die hübsche Modegründerin nicht schwertun wird, jemanden zu finden, ist längst klar. Doch dass sich die Beauty ausgerechnet den heißen US-Footballstar Tom Brady (45) angelt, hätte wohl niemand gedacht!

So wurde Kim erst kürzlich bei den Vorbereitungen für ihren Auftritt in der kommenden Staffel von "American Horror Story" gesichtet. Auch soll sie am Freitag ein Spiel der Lakers besucht haben.

So nah möchte Kim bei Tom wohnen

Besonders brisant aber: Laut "Page Six" soll sich die Kanye West-Ex über den Kauf einer neuen Immobilie informiert haben. Was ihr dabei wichtig war? Ihr neues Anwesen soll in der Nähe des Ferienhauses von Brady liegen!

Auch Kardashian-Fans fragen sich inzwischen, was wohl zwischen Kim und Brady läuft. Fakt ist allerdings, dass beide seit geraumer Zeit Single sind! Schließlich gab auch er die Trennung seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (42) erst im Vorjahr bekannt.

Das sagt Tom zu der vermeintlichen Liebe zu Kim

Nach unzähligen Gerüchten äußerte sich nun auch Tom zu der vermeintlichen Kim-Liebe. Erst am Montag dementierte ein Sprecher des Footballspielers die Liebesgerüchte. Gegenüber dem Magazin "Entertainment Tonight" wurde klargestellt, dass es keine romantische Verbindung der beiden Singles gäbe.